Un intempestivo derrame cerebral tiene hospitalizado e inconsciente a Maicol Londoño Sastre (un joven colombiano que viajó hace cinco meses con la ilusión de estudiar y encontrar un mejor futuro) y desesperada a su familia que desea viajar a acompañarlo a Toronto, Canadá.



Su mamá Zulma Sastre cuenta que para que su hijo, de 20 años, pudiera viajar a Toronto sacaron un préstamo de 60 millones de pesos que aún están pagando, con la idea de que estudiara dos semestres de inglés y después pudiera trabajar y estudiar fisiculturismo o ser entrenador de gimnasio.



Hace ocho días lo sorprendió un fuerte dolor de cabeza, lo atendieron un centro de salud unos cuarenta minutos, lo estabilizaron y lo enviaron a una clínica donde le practicaron una cirugía por el derrame celebrar que presenta.



Ahora a Maicol lo tienen que mantener boca abajo todo el tiempo porque no puede respirar bien. Foto: Archivo familiar

Maicol permanece en una unidad de cuidados intensivos y no lo han podido despertar, pero en uno de los procedimientos le dicen a Zulma que su hijo se quitó el tubo al que lo tienen conectado.



Eso provocó que se pasaran los líquidos del estómago a los pulmones y le generaran problemas respiratorios y ahora lo tienen que mantener boca abajo todo el tiempo porque no puede respirar bien.



Los compañeros de estudio son quienes lo acompañan en la clínica y para autorizar cualquier procedimiento desde la clínica en Toronto llaman a Zulma y, a través de un traductor, autoriza lo que el tengan que hacer.



La madre entiende que en Canadá la salud es gratis para las personas que nacieron allá, pero para los extranjeros tiene un costo y por eso adquirieron una póliza que les costo 1’400.000 pesos y está a la espera que la aseguradora le informe hasta cuánto le cubre el tratamiento y cuánto es el deducible que tiene que tener preparado para cubrir toda la cobertura.



Maicol Londoño es un joven colombiano de 20 años que viajó a Toronto, Canadá, para estudiar inglés y ser culturista. Hoy está luchando por su vida en una UCI, tras haber sufrido un derrame cerebral. Su familia busca ayuda.

Además, Zulma pide que en la embajada de Canadá le agilicen los trámites para poder viajar a acompañar a su hijo, pues en la clínica piden que este un familiar responsable de manera permanente haciendo las autorizaciones médicas y no los amigos que de buena voluntad lo han estado acompañando.



Finalmente, Zulma, que vive en el barrio La Rochela, en Villavicencio, con otros dos hijos -de 13 y 6 años- dice que espera viajar lo más pronto posible a acompañar a su hijo, pero no sabe con qué se va a encontrar, luego de que Maicol viajara porque en Colombia no encontró más opciones para tener un buen futuro.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO