Muertes en cirugías estéticas que han indignado a los colombianos

Cortesía Nueva EPS

En Medellín, una mujer, de 39 años, falleció luego de que le inyectaran un químico en sus glúteos, el 19 de diciembre del 2017



Durante la intervención, la mujer perdió el conocimiento y fue trasladada al hospital San Vicente Fundación, a donde llegó sin signos vitales.



El procedimiento se realizó en un spa que no cumplía con las condiciones higiénico sanitarias necesarias. Además, estos sitios no tienen permitido realizar ningún procedimiento invasivo: es decir, aquel que traspase piel.



(Foto de referencia: no corresponde a la situación puntual).