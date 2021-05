Colombiana es la primera latina en ganar premio de geociencias

Una profesora manizaleña fue reconocida como la Educadora de Geociencias Inspiradora 2021 por la Fundación Asociación Americana de Geólogos Petroleros – AAPG. Clemencia Gómez es la primera persona latina en hacerse merecedora de este reconocimiento.

Gómez es geóloga de la Universidad de Caldas y docente desde hace más de 20 años. Ha pasado por el aula de varias universidades colombianas, pero en la actualidad es profesora del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá y Presidenta de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (ACGGP).



La colombiana fue escogida entre 35 educadores de diferentes países que también fueron postulados a este premio, el cual busca exaltar a los profesores universitarios que han demostrado un liderazgo sobresaliente en el campo de la educación en geociencias.



“Este es un reconocimiento a estos años de trabajo, pero de trabajo de los que nos dedicamos a ejercer o enseñar sobre en las ciencias de la tierra en el país y que queremos posicionarlas, que las comunidades comprendan su valor y podamos construir un mejor territorio a partir de ellas”, comentó Gómez.



La docente, doctora en biología, aseguró que entre las acciones que habrían contribuido a ser merecedora del reconocimiento están los programas que, de la mano de otros colegas, ha liderado, como es el caso de ‘Un geólogo por municipio’, con el que busca acercar a los profesionales a las comunidades y que estas les reconozcan.



“Los geólogos tenemos un enorme campo de acción que muchos desconocen. Nosotros realizamos procesos para encontrar agua, identificamos riesgos y amenazas en los territorios, hacemos parte de esa cadena de uniones para una sana explotación de los recursos minero energéticos y naturales no renovables, todos procesos vitales para un desarrollo armónico, entre muchas otras actividades”, precisó Gómez.



Además de llevar los lenguajes de las ciencias de la tierra a las comunidades, esta profesora desea impulsar el sector, que se logre que cada vez sean menos los geólogos que no pueden ejercer por falta de oferta laboral.



“De acuerdo con el Consejo de Profesionales de la Geología, en Colombia hay alrededor de 7.500 profesionales en este campo, entre geólogos, ingenieros geólogos y geocientíficos, pero la tasa de desempleo es de entre el 40 y 60 por ciento. Si se cumpliera la norma colombiana, no habría ni un geólogo desempleado”, aseguró la profesional.



De acuerdo con Gómez, esto se debe, en gran parte, a que un buen sector de las instituciones y empresas colombianas, creen que los geólogos solo se dedican a lo que tiene que ver con la extracción de oro, plata o petróleo.



La ganadora del premio a Educadora de Geociencias Inspiradora no solo recibe el reconocimiento por parte de la Fundación, sino que también es acreedora a un premio de 6.000 dólares. Gómez indicó que los donará para seguir difundiendo las ciencias de la tierra entre los más pequeños.



Esto lo hará financiando el libro ‘Mi primer terremoto’, una obra científica para niños que hará parte de una colección que está desarrollando la Universidad Nacional.



“Ya existen tres ‘Mi primer libro de', son sobre minerales, reptiles y el sol; actualmente estoy escribiendo uno de rocas y con este dinero se financiará el de terremotos, así podremos seguir difundiendo conocimiento”, agregó.



La docente espera que la pasión que siente por la geología le permita a otros jóvenes, que ya la escogieron o estar por elegir a esta ciencia como opción de desarrollo profesional, ver en ella la oportunidad de seguir aportando al desarrollo de las comunidades, los territorios y el país.





LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES