Sarita María Bello Sabas es una colombo estadounidense que lleva desaparecida desde el 29 de diciembre, según denuncia su familia, cuando dejó una carta a su madre Andrea Sabas, quien lleva 14 años radicada en Sarasota, Florida (Estados Unidos), diciéndole que se iba a conocer el mundo. La niña se habría ido de su hogar de manera voluntaria y con rumbo desconocido.



Según Andrea Sabas, la última vez que esta mujer tuvo contacto con Sarita fue el 29 de diciembre de 2021 y ella no se imaginaba que su hija planeaba irse, pero asegura que su fuga fue influenciada por alguien más y ella está siendo manipulada.

Andrea no tiene paz desde que se fue su hija y lo peor han sido las pistas que ella y su hermana han venido recopilando en lo corrido de este año.



Andrea relató que Sarita se habría comunicado con una de sus amigas y le habría dicho que el hombre con quien ella se encontraba no la dejaba salir del lugar en que el estaba.



"La nota de Sarita decía que ella estaba medio confundida del mundo, que ella solo quería explorar y encontrarse con ella misma, que ella me amaba. Cuando me contaron lo de la amiguita, de inmediato avisé a la Policía y he estado en contacto con ellos, pero veo que no están haciendo mucho; ha hecho más mi hermana ayudándome a conseguir pistas", explicó Andrea Sabas.



Además, la mujer dijo que recibió una transmisión en vivo desde una cuenta desconocida en la cual aparecía Sarita bajo los efectos de alguna droga, irreconocible y con una apariencia que la hacía ver adulta. En el video Sarita pedía que la dejaran de buscar.



Andrea Sabas está atenta a recibir cualquier información que le permita dar con el paradero de su hija. Si usted tiene información, puede comunicarse a los números: 9418949201 - 9415364998.