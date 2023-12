Así fue el operativo para incautar una tonelada de pólvora que está prohibida en Pasto

En 18 cajas de cartón y seis costales sintéticos se ocultaba más de una tonelada de pólvora que estaba lista para ser distribuida en los distintos municipios de Nariño, de manera especial en Pasto.



Pero, por la intervención de la Policía Metropolitana, el material explosivo fue incautado a tiempo.

El operativo contra el tráfico ilícito de pólvora se llevó a cabo en una vivienda del barrio El Rosario, en el suroriente de la capital de Nariño, por personal adscrito a la Seccional de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.



En ese sector de la comuna 4 se logró la incautación de más de una tonelada de pólvora negra, cuyo valor asciende a unos $ 80 millones. FACEBOOK

En ese sector de la comuna 4 se logró la incautación de más de una tonelada de pólvora negra, cuyo valor asciende a unos $ 80 millones.



La pólvora estaba distribuida así: 2.904 unidades de explosivo blanco, 7.050 unidades de papas explosivas, 2.000 metros de mecha de encendido, 2.160 unidades de culebras explosivas, 7.536 unidades de voladores, 11.160 unidades de elementos pirotécnicos y 540 unidades de explosivo pequeño.



Según las investigaciones preliminares adelantadas por la institución policial, los artefactos tenían como destino final su comercialización en todo el departamento de Nariño.



Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, coronel Ángel Aldemar Acosta: “Logramos por medio de información que fue suministrada por medio de la ciudadanía ubicar un predio en el barrio El Rosario, pudimos encontrar dentro de él más de una tonelada de pólvora”.



Dijo que fueron un total de 55.000 elementos de pólvora negra los descubiertos, en el lugar donde fueron encontrados se comprobó que se fabricaba, almacenaba y comercializaba el peligroso material explosivo.



“Esta pólvora negra era traída de municipios vecinos, en ese lugar se hacía la manufacturación y de allí salían los elementos para la venta, tanto para el municipio de Pasto como para los municipios cercanos”, aseguró.



Indicó que con esta gran incautación de pólvora, se logra superar la cantidad alcanzada el año pasado en un 20 %.



"Seguimos trabajando muy de la mano de nuestra comunidad y de la administración municipal”, añadió.



Recordó que el decreto No. 0495 de 2002 permite ejercer a las autoridades un control estricto, sobre el uso de la pólvora en el municipio de Pasto.



“Estamos recordando a la comunidad sobre sitios que conozcan sobre almacenamiento, comercialización o fabricación de estos elementos peligrosos nos lo hagan saber”, y luego agregó: “es importante saber el riesgo que podemos tener, más cuando esta es pólvora negra y el mayor impacto que puede tener en las viviendas y las personas”, informó el coronel Acosta.



Dijo que en el sitio donde se encontraba la pólvora no existían las medidas de seguridad necesarias y no tenían los permisos reglamentarios, “pero lo peor, sin tener en cuenta la seguridad de todos los ciudadanos de Pasto”.



En la actual temporada de Navidad en Pasto ya se ha logrado incautar una tonelada y 300 kilos de pólvora.



“Estamos adelantando campañas de prevención, pero la gente a veces no tiene conciencia del mensaje que entregamos, es bueno entender que no es una broma jugar con pólvora”, recalcó.



En este operativo no hubo personas capturadas, pero avanzan las investigaciones con el fin de establecer la identidad del propietario del predio donde fue ubicada la pólvora.



“El control que realizamos fue gracias a una información y con nuestras autoridades de instrucción criminal logramos identificar el predio y obviamente la incautación de más de 55.000 elementos”, agregó.



Sobre la destrucción de la citada pólvora incautada dijo que se coordina con la Alcaldía Municipal, Cuerpo de Bomberos y el personal especializado.



