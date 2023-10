El portal livingcost.org elabora el escalafón de los países de acuerdo con su costo de vida. También construye el listado de los mejores países para vivir. A Colombia le va regular en las dos clasificaciones.



El costo de vida en Colombia es de 646 dólares, que es 1,58 veces menos costoso que el promedio mundial. Además, Colombia ocupó el puesto 141 entre 197 países por costo de vida y el 130 mejor país para vivir.



Según el portal en mención, el salario promedio después de impuestos en Colombia es de 353 dólares, lo que es suficiente para cubrir los gastos de manutención durante 0,5 meses.



Livingcost.org elaboró el costo de vida en Colombia en dos escenarios: para una persona y una familia de cuatro integrantes. Estos son los resultados (en dólares):



Total con alquiler: $646 $1.590

Sin alquiler: $369 $1.109

Alquiler y servicios públicos: $278 $481

Comida: $216 $571

Transporte: $85.6 $231

Salario mensual después de impuestos: $353

PIB per cápita: $6.630

Índice de libertad humana: 6.65

Esperanza de vida: 72,8 años

Porcentaje de habla inglesa: 4,2%

Población: 49,1 millones

Los mejores lugares para vivir en Colombia

Livingcost clasifica 9.294 ciudades en 197 países por calidad y costo de vida, con base en 13 factores, y con el fin de encontrar los 100 mejores lugares del mundo para vivir y trabajar para solteros y familias.



En cada país tiene en cuenta siete indicadores: Índice de Libertad Humana (El Instituto Cato), Producto Interno Bruto per cápita (Banco Mundial), PIB per cápita basado en la paridad del poder adquisitivo (Banco Mundial), Esperanza de vida (Banco Mundial),

Tasa de homicidios (OMS, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), Mortalidad causada por traumatismos causados por el tránsito (Banco Mundial) e Índice de Percepción de la Corrupción (transparencia.org).



En el caso de Colombia, el portal ya referido elaboró el escalafón de los mejores 50 ciudades, municipios y corregimientos para vivir. Estos son los datos de los diez primeros:



1. Bogotá

Habitabilidad: 62

Costo de vida: $ 787

Población: 7,74 millones



El costo de vida promedio en Bogotá es de 787 dólares, que se encuentra en el 31% de las ciudades menos caras del mundo, ocupando el puesto 6.404 de 9.294 en la lista global de Livingcost y el 2 de 50 en Colombia.



2. Medellín

Habitabilidad: 56

Costo de vida: $ 748

Población: 2,53 millones



El costo de vida promedio en Medellín es de 748 dólares, que se encuentra en el 29% de las ciudades menos caras del mundo, ocupando el puesto 6.559 de 9.294 en esta lista global y el 3 de 50 en Colombia.



3. Cali

Habitabilidad: 54

Costo de vida: $ 620

Población: 2,47 millones



El costo de vida promedio en Cali es de 620 dólares, que está en el 21% de las ciudades menos caras del mundo, ocupando el puesto 7.342 de 9294 en esta lista global y el 9 de 50 en Colombia.



4. Barranquilla

Habitabilidad: 41

Costo de vida: $ 706

Población: 1,27 millones



El costo de vida promedio en Barranquilla es de 706 dólares, que se encuentra en el 27% de las ciudades menos caras del mundo, ocupando el puesto 6.770 de 9.294 en nuestra lista global y el 4 de 50 en Colombia.



5. Pereira

Habitabilidad: 51

Costo de vida: $ 514

Población: 591 mil



El costo de vida promedio en Pereira es de 514 dólares, que está en el 10% de las ciudades menos costosas del mundo, ocupando el puesto 8.359 de 9294 en esta lista global y el puesto 28 de 50 en Colombia.

En Bogotá hay oportunidades para todas las personas. Foto: Abel Cárdenas

6. Cartagena

Habitabilidad: 49

Costo de vida: $ 924

Población: 1,04 millones



El costo de vida promedio en Cartagena es de 924 dólares, que está en el 36% de las ciudades menos caras del mundo, ocupando el puesto 5.954 de 9.294 en esta lista global y el 1 de 50 en Colombia.



7. Bucaramanga

Habitabilidad: 49

Costo de vida: $ 512

Población: 581 mil



El costo de vida promedio en Bucaramanga es de 512 dólares, que se encuentra en el 10% de las ciudades menos caras del mundo, ocupando el puesto 8.369 de 9.294 en nuestra lista global y el 30 de 50 en Colombia.



8. Soacha

Habitabilidad: 44

Costo de vida: $ 597

Población: 660 mil



9. Envigado

Habitabilidad: 42

Costo de vida: $ 652

Población: 229 mil



10. Zipaquirá

Habitabilidad: 40

Costo de vida: $ 537

Población: 196 mil



Otras ciudades medianas e intermedias como Villavicencio, Armenia y Manizales están en los puestos 12, 13 y 14, respectivamente. Ibagué es la 17, Santa Marta 23, Tunja 25, Montería 29, Pasto 30, Popayán 32, Cúcuta 35 y Quibdó 41.



El listado lo cierra el corregimiento de Minca, jurisdicción del distrito de Santa Marta, que se sitúa en el puesto 50.

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS