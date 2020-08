Médicos habrían negado atención a adulto mayor que luchaba por su vida

La Secretaría de Salud del Cesar anunció la apertura de una investigación por un aparente caso de negligencia por parte del personal médico asistencial del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar.



Al parecer, le negaron la atención a un adulto mayor remitido desde la ESE Hospital Isaac Rincón Torres de La Jagua de Ibirico (Centro del Cesar), el cual presentaba insuficiencia respiratoria y necesitaba soporte ventilatorio.

"Como cesarense y médico siento una tristeza profunda al saber que el personal de la ESE Rosario Pumarejo le está negando la atención a pacientes críticos, urgencias vitales que vienen remitidas desde otros municipios, argumentando no tener disponibilidad", comentó en redes sociales el secretario de Salud del Cesar, Hernán Baquero Rodríguez.



El hecho se presentó el pasado sábado y según lo relatado por el funcionario, el paciente de 62 años de edad fue sometido a un recorrido por varias IPS para ubicarlo en una UCI, vulnerando todos sus derechos.



"Expusieron su vida innecesariamente. Esta acción no es un acto de protesta, es una actitud temeraria y criminal, no frente a unas instituciones, sino frente a la gente", aseguró Baquero.

En igual sentido, afirmó que la misma suerte corrió otro paciente que fue trasladado al Centro de Desarrollo Vecinal de Valledupar (CDV).



"Hemos hecho un esfuerzo para fortalecer a la ESE, para convertirla en referente de la pandemia, porque confiamos en lo preparado y humano que es su personal y porque esta es una forma de generar una dinámica económica que lo fortalezca", dijo el secretario.



Además, Baquero explicó que negar el servicio a pacientes críticos pone al Hospital Rosario Pumarejo de López en mayor riesgo, porque: "podríamos perder las posibilidades de celebrar contratos con las EPS, acercamiento que hemos logrado con gestión del Gobierno del Cesar".

Actualmente, el panorama que presenta el Hospital Rosario Pumarejo de López es crítico. Desde hace varias semanas, médicos, enfermeros, auxiliares, y en general personal del centro hospitalario, mantienen un cese parcial de sus actividades por el retraso de sus salarios en medio de la pandemia de coronavirus.



Este lunes, iniciaron una huelga de hambre, solo están atendiendo urgencias vitales, emergencias de maternidad y pediatría, excluyendo las cirugías programadas y consulta externa.

Faltó coordinación entre la UCI covid y el personal de urgencia covid. El coordinador médico debió manifestarlo con anterioridad FACEBOOK

TWITTER

En torno a esta denuncia, el médico ginecobstetra, Julio Julio Peralta, líder de los trabajadores de este hospital, aclaró que: "el adulto mayor llegó en ambulancia. El médico de turno se le acercó y vio que era un paciente que estaba entubado. Pensó que no había las condiciones para bajarlo porque era sospechoso de covid y decidió redireccionarlo a la Clínica Arena y a la Clínica Santo Tomás, porque tenía carnet de una empresa", dijo Peralta.



En este mismo contexto, enfatizó que los funcionarios de turno, al parecer, desconocían que las camas de UCI covid del hospital estaban habilitadas. "Faltó coordinación entre la UCI covid y el personal de urgencia covid. El coordinador médico debió manifestarlo con anterioridad", añadió.

De igual modo, Peralta subrayó que analizarán la situación, ya que no fue no fue informada al Centro Regulador de Urgencias y Emergencia (Crue), que es la dependencia encargada del direccionamiento de todos los pacientes.



Por su parte, el Tribunal de Ética Médica del Cesar y La Guajira, recibió la queja y advirtió que iniciarán una investigación disciplinaria sobre esta denuncia.

"Oficialmente no tenemos una queja formal. Conocimos el caso por la denuncia expuesta del Secretario de Salud a través de las redes sociales. Cuando recibamos la denuncia, indagaremos quiénes fueron los médicos que estaban de turno ese día, le haremos unos descargos. Luego los cinco magistrados haremos un análisis y determinamos si cabe una apertura de investigación, si hubo alguna falta del código de ética médica", recalcó Joaquín Maestre Vega, presidente del Tribunal de Ética Médica.



EL TIEMPO intentó comunicarse con la gerente del hospital, Jaqueline Henríquez, para conocer su posición al respecto, pero no recibió respuesta.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar