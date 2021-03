Decretan alerta naranja en Quindío por fuertes lluvias

Debido a las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas en el departamento y que causaron deslizamientos, crecientes de varias fuentes hídricas, suspensión en algunos servicios públicos como acueducto, energía y gas, la Gobernación del Quindío decretó la alerta naranja en el departamento.



Además, se determinó la restricción del paso por el sector conocido como Río Verde. Esta carretera comunica a Armenia con los municipios de Pijao, Córdoba, Buenavista y Génova, así como con algunos municipios del norte del Valle del Cauca.



Según explicó el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, la creciente del río generó una empalizada que pudo afectar la estructura del puente que pasa sobre el sector de Río Verde por eso se restringió el tránsito de vehículos y personas por esta zona mientras la Unidad Departamental en Gestión del Riesgo de Desastre (Udegerd) evalúa la situación.



"Hemos recorrido la región debido a que se han presentado sucesos por las fuertes precipitaciones. Se atendió una emergencia en Circasia y se ha estado monitoreando sectores de Salento y los municipios cordilleranos del sur", dijo Pérez.



El alcalde de Buenavista, Quindío, Alexis Gómez, alertó de la situación que atraviesa el municipio a través de un video por redes sociales. "El río está sobrepasando la carretera y estamos pidiendo que nos ayuden a reportar para que la gente no venga a las vías principales, para que no vayamos a tener una calamidad y se pierdan vidas".



Por su parte, el alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras, le pidió al Instituto Nacional de Vías (Invías) que adelante estudios preliminares para intervenir la montaña en los sectores de Manzanillo y la Virgen Negra para evitar un nuevo cierre de la vía La Línea.



La intervención iniciaría en el kilómetro 7 hasta el Intercambiador de Versalles.



Según funcionarios de la Alcaldía Municipal, los fuertes aguaceros de los últimos días propiciaron una remoción en masa en los sectores mencionados y hay gran cantidad de agua filtrada a los suelos,



“Dos deslizamientos ponen en serios riesgos no solo la obra nueva sino la banca de la vía nacional que de Calarcá conduce a Bogotá. En consideración a ello estamos a la espera de que Invías nos entregue los estudios preliminares de lo que allí ocurre y posteriormente, nos reuniremos todos los integrantes del Comité Local de Emergencias para intervenir de inmediato la zona”, dijo el alcalde.



Cabe recordar que la vía La Línea estuvo cerrada durante más dos meses por el deslizamiento del talud Bellavista.



Al mismo tiempo, Invías reveló que culminó los trabajos en la cuarta terraza del talud de Bellavista, ubicado en el kilómetro 38+900 y el inicio de la excavación y conformación de la quinta terraza para continuar con las labores de tratamiento y estabilización de este talud.



