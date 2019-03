Cuelgan muñeco del presidente del A. Bucaramanga para pedir su salida

En el puente de la estación Palmichal de Metrolínea, ubicada en la autopista entre Bucaramanga y Floridablanca, colgaron un muñeco de trapo con la cara de Oscar Álvarez y una pancarta que decía ‘Fuera Álvarez’.

Un líder de la barra del equipo, le dijo a EL TIEMPO que no fueron ellos quieren ubicaron este muñeco, aunque no estén de acuerdo con los manejo administrativos del club, “la Fortaleza Leoparda está en protesta no por los resultados deportivos sino por los malos manejos administrativos, Bucaramanga tiene muchos dolientes, no solo la barra, y obvio están diciendo que somos nosotros, pero estamos en contra de estos actos, la integridad de la persona está por encima de todo, aunque ahí no están diciendo que van atentar contra la vida de él ( Oscar Álvarez) “, enfatizó el hincha ‘leopardo’.

El muñeco y la pancarta al parecer fueron instalados el jueves en la noche y la Policía Metropolitana los desmontó el viernes en la mañana. Hasta el momento los directivos del club Atlético Bucaramanga no se han pronunciado al respecto.

El equipo está en la posición 14 de la Liga Águila con once puntos, en su último partido venció en el minuto 95 al entonces líder, Cúcuta Deportivo en el clásico del Oriente Colombiano y por Copa Águila superó cinco goles por uno a Valledupar Futbol Club.



MARIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga@mariasrodriguez