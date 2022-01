Para la Asociación de Educadores de Sucre -Ades-, las Instituciones Educativas de los 26 municipios de Sucre no cuentan con las garantías de bioseguridad para la salud de los docentes, estudiantes y directivos con relación al covid-19.



Así lo expresó el presidente de la agremiación, Ubaldo Corrales, quien en compañía de otros funcionarios de la entidad recorrieron las poblaciones y pudieron constatar de primera mano a lo que se enfrentan.



“Lo que comprobamos es que en la gran mayoría de las Instituciones Educativas no hay ni siquiera agua, las unidades sanitarias no están en las mejores condiciones y en algunos establecimientos esos módulos, con relación al número de estudiantes que tienen, no da para albergarlos”, dijo.

Bioseguridad no es posible

Señaló, que también hay que llamar la atención de los mandatarios locales, alcaldes y gobernador, porque ya el Ministerio de Salud no habla de los elementos de bioseguridad.



“Quién va a proporcionar tapabocas, jabón líquido, toallas desechables, todo lo que se necesita para mantener mínimamente la bioseguridad”, señaló.



Precisó, que van a regresar a las Instituciones Educativas solicitándole a los rectores y directivos, que donde no estén dadas las condiciones, se pronuncien por escrito a la Secretaría de Educación, con copia a la Procuraduría, Contraloría y entes de control en general.



“Hay que salvar responsabilidades, porque se podrían presentar cosas que lamentar”, afirmó el presidente de la Ades”, indicó.

Hay que regresar

Manifestó el presidente de la Asociación de Docentes Ubaldo Corrales, que más allá de cualquier situación la idea es regresar a las aulas de clases en las Instituciones Educativas.



“Desde los establecimientos educativos, los consejos directos, asociaciones de padres de familia, los mismos docentes y directivos deben revisar el contexto del colegio y en ese sentido mirar si hay, o no las condiciones para el regreso cuando se está en un cuarto pico de la pandemia”, anotó.



Pidió, que por intermedio de un comunicado se notifiquen las anomalías para que una comisión de las Secretarías y del Ministerio revise las entidades de educación y se compruebe su estado.

Sin agua en colegios de Sucre Foto: Oswaldo Rocha

Hay colegios que tienen un tanque para

lavamanos de 20 litros de agua, con 800 estudiantes

El presidente del gremio expresó que no se trata de hacer reparos en estos momentos, sino, de contar con las condiciones mínimas, porque una Institución Educativa sin agua no pueden garantizar el lavado de manos, la desinfección de unidades sanitarias, cuando el estudiante estará 100 por ciento en clases presenciales.



“Debe haber lavamanos, jabón líquido, cosas mínimas y aquí la mayoría de los establecimientos en las zonas rurales de Sucre y de Sincelejo no tienen esas condiciones. No estamos pidiendo demoler y construir un nuevo colegio, pedimos sólo adecuaciones”, señaló.



Explicó, que hay colegios que tienen un tanque para lavamanos de 20 litros de agua, con 800 estudiantes.



“En qué momento se va a dar el trabajo curricular. Son situaciones que se presentan en momentos de un cuarto pico de la pandemia por el covid-19”, Indicó.

Pidió a los padres de familia revisar el ambiente donde se encuentran sus hijos estudiando.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

