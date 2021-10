Este lunes vuelven las clases presenciales en colegios de Magdalena

Un aproximado de 45 mil estudiantes de Santa Marta y municipios de Magdalena, retornarán al aula de clases este lunes 4 de octubre, tras permanecer por un periodo de 18 meses bajo el modelo de virtualidad.



(También: 62 de cada 100 trabajadores en Santa Marta viven de la informalidad)



Los detalles de lo que será esta nueva etapa de presencialidad en los planteles educativos públicos del departamento los entregó el gobernador, Carlos Caicedo quien aseguró que en estos momentos hay más garantías para la salud y la vida de estudiantes, profesores y administrativos.

“Estamos ilusionados por volver a las aulas, por eso hemos tomado todas las medidas para proteger a la comunidad educativa; al igual que a sus familias”, manifestó Caicedo.

(Lea: Adultos y niños atacaron a patadas y palos a perro callejero en Santa Marta)

La gobernación de Magdalena informó que a los 85 colegios de Santa Marta y los 28 municipios del Magdalena, les fue entregada una dotación de elementos de bioseguridad contra el coronavirus, con el objetivo de que se puedan cumplir las normas y protocolos que exige la actual pandemia.

Estamos ilusionados por volver a las aulas, por eso hemos tomado todas las medidas para proteger a la comunidad educativa; al igual que a sus familia FACEBOOK

TWITTER

En total se invirtieron 22 mil millones de pesos en lavamanos portátiles, alcohol glicerinado, jabón líquido antbacterial, tapabocas lavables reutilizables medianos y pequeños, toallas de papeleras para residuos, kits de señalización, jornadas de desinfección y pedagogía para el distanciamiento y el autocuidado.



Este regreso a clases que se desarrollará de forma progresiva, estará acompañada por una estrategia de visitas diagnósticas de condiciones en materia de bioseguridad, que dará paso a las dotaciones escolares y de infraestructura educativa.



Previo a ello, la administración departamental había preparado el terreno con el acondicionamiento de 85 IED con servicios públicos permanentes, condiciones sanitarias, ventilación e iluminación de las aulas y plan de protocolo de bioseguridad.

(Le puede interesar: Motociclistas destruyen cámaras de fotomultas en Santa Marta)

En próximos días se logrará que otros establecimientos posean estas características.



Según la Secretaría de Salud Departamental, el 93% de los educadores cuentan ya con su esquema completo de vacunación, por lo que estarán protegidos en su mayoría para impartir adecuadamente y con tranquilidad el servicio de enseñanza.



El gobernador también informó que se amplió la conectividad, pasando de 150 a 202 sedes con acceso a internet y zonas wifi.



“Además, entregaremos 7 mil bicicletas, dotaremos más de mil aulas y mejoraremos 70 sedes educativas y 7 colegios”, sostuvo Caicedo.

10 estudiantes por salón

Cabe indicar que este regreso a clases será de manera gradual, y los padres de los menores estarán en total libertad de decidir si su hijo asiste a los colegios.



Ludwing Caicedo, líder de la Unión Sindical de Directivos de la Educación, dijo que cada institución manejará sus propias estrategias y normas para atender a su población.



Lo que si está claro es que bajo la nueva modalidad, debe permitirse que en cada aula se pase de 30 a solo 10 alumnos.

(Lea: No paran los atracos en los restaurantes de Barranquilla)

“Unos días los estudiantes deberán estar en sus casas y otros en el colegio, además no todos los estudiantes van a regresar inmediatamente, esto se dará paulatinamente y dependiendo la capacidad de cada establecimiento”, anotó el líder sindical.



Igualmente precisó que los estudiantes no deberán estar más de 4 horas en el establecimiento educativo, por lo que se está tratando de evitar el descanso y las entradas no serán simultáneas.



Finalmente, Ludwing Caicedo, agregó que clases como educación física se podrán desarrollar guardando el debido distanciamiento social y evitando las actividades deportivas que requieran de contacto físico.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv