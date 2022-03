Un llamado al alcalde de Riohacha para que mejore las condiciones sanitarias y de infraestructura de varias instituciones y centros educativos del Distrito hizo la Asociación de Trabajadores de la Educación en La Guajira, Asodegua.



Con esta solicitud respaldaron la decisión de cese de actividades en varias instituciones y centros educativos de la zona urbana y rural del Distrito.

No es justo que aquí haya estado el Ministerio de Educación durante cuatro años y hoy veamos este panorama que es producto de la negligencia FACEBOOK

TWITTER

Asodegua denunció que los incumplimientos por parte de la Alcaldía van desde la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el transporte escolar, hasta la contratación del personal para servicios generales, el suministro de agua permanente, la vinculación de docentes y la reparación de la infraestructura educativa.



(Vea: Estudiante se ahogó intentando cruzar una quebrada para ir a su colegio)



“No es justo que aquí haya estado el Ministerio de Educación durante cuatro años y hoy veamos este panorama que es producto de la negligencia que tuvieron porque no la focalizaron”, sostiene Sildana Deluque, presidenta de Asodegua.



Una de las instituciones cuya infraestructura se encuentra en mal estado es El Chonkay, en su sede No. 3 Remedios Morales de Guao. Allí una de las paredes que soporta el portón de acceso se encuentra agrietada y está en riesgo de caerse.



Así mismo, hay salones que son cuevas de murciélagos, palomas y ratas, aprovechando la falta de algunas láminas del cielo raso. Lo anterior ha generado la propagación de olores nauseabundos y otros riesgos para la comunidad.



Asodegua pidió a las secretarías de Educación y Salud el cierre los salones afectados, pues el cuadro ha generado que varios padres de familia retiren a sus hijos.



Otra de las sedes de El Chonkay afectada es la No. 2, Nuestra Señora de la Inmaculada. Allí las puertas de los baños están a punto de caerse y no llega el servicio de agua.

La respuesta de la administración

Sobre estas denuncias, el secretario de Educación Distrital Jesús Herrera, confirmó que ya fue adjudicado el contrato de servicios generales y para la próxima semana se estará realizando la adjudicación del Transporte Escolar y del PAE respectivamente.



(Vea: A candidata le cobraron $150 mil por maleta, reclamó y la sacaron esposada)



Herrera, asegura que los atrasos no se deben a una mala planeación, sino a problemas con el software financiero de la Alcaldía, que no permitió la expedición de los certificados de disponibilidad.



Para ganar tiempo, el equipo PAE de la Secretaría inició la etapa de alistamiento, realizando actividades de verificación de cada uno de los restaurantes y cocinas escolares.



“Para mirar en qué condiciones se encuentran y que les hacen falta, con el fin de poder prestar el servicio en el menor tiempo posible”, sostuvo Herrera.



En cuanto a la falta de agua, señaló que el problema se registra en ocho instituciones educativas, por lo que se programó una reunión con la empresa operadora del servicio de acueducto, las áreas competentes y los miembros del sindicato para tomar decisiones y resolver.



Finalmente, el funcionario indicó que por estos días se gestiona un convenio con Findeter para el mejoramiento de infraestructura escolar, que debe cobijar a unas 60 sedes educativas de Riohacha.

ELIANA MEJÍA

Especial para EL TIEMPO

RIOHACHA

Más noticias de Colombia

Por acceso carnal violento a niña de 13 años procesan a cura en Córdoba

Hombre secuestró y torturó a su expareja y a su hijo de 3 años en el Meta

Hay denuncia contra red de compra y venta de votos en Magdalena