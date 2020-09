Colegios del Eje Cafetero iniciarán pilotos de alternancia educativa

En el Eje Cafetero las Secretarías de Educación también se sumaron a la iniciativa de comenzar a dictar clases con la modalidad de alternancia.



La petición de los padres y las afectaciones emocionales que la cuarentena ha causado en algunos menores fueron factores determinantes para iniciar con estos procesos.

En el caso de Caldas, la Secretaría de Educación departamental sostuvo que la decisión es de cada alcalde. Por el momento, Manizales iniciará el pilotaje en octubre.

En la capital caldense se había decretado en julio pasado que nadie retornaría a las aulas este año, sin embargo, un tamizaje hecho a 1.050 menores reveló datos preocupantes.



“Encontramos 450 niños, niñas y adolescentes en situación crítica de la parte emocional, 96 de estos con tendencia suicida. Además, 456 ya habían desertado, entendiéndose esto como que no ingresaban a clases o dejaban de enviar sus trabajamos”, sostuvo el secretario de Educación de Manizales, Francisco Vallejo.

La situación obligó a repensar la medida, por lo que se sostuvieron reuniones con padres de familia y rectores. En ellas se resolvió que los interesados enviarían la solicitud y, a la fecha, se han inscrito 10 instituciones, entre privadas y oficiales. “Vamos a apoyar a los que quieren y a los que no”, apuntó Vallejo.



En el caso de Risaralda, es Pereira quien avanza en el proceso. Ya 12 instituciones tienen el aval de la Secretaría de Educación municipal y se espera que la próxima semana empiece el piloto.



“Hacemos esto por la salud mental de los menores, pero con responsabilidad y calma. Todo será voluntario y por días: quienes no quieran seguirán con educación no presencial”, apuntó el jefe de este despacho, Leonardo Huerta.



De acuerdo con el funcionario, el número de voluntarios, tanto de docentes como de alumnos será distribuido por días y la jornada no superará las tres horas diarias.



“El profesor que decida asistir de forma presencial deberá igual enviar el material a los estudiantes que no van al aula. Si son de entidad pública se les pagarán horas extras según se determine. Si son de entidad privada, ellos deberán garantizar la forma en que así sea”, comentó Huerta.



El colegio La Carbonera, ubicado en el corregimiento de Caimalito –zona rural de Pereira– será el primero en comenzar con la alternancia. Su rectora, Isabel Mosquera, señaló que se iniciará con los tres grados que terminan ciclos de formación.



“Serán un total de 48 menores, de acuerdo a la capacidad de aforo del 30 por ciento. Los estudiantes que regresarán son de transición, quinto y noveno. Tienen ya claros sus protocolos y no se van a integrar entre ellos en el descanso, saldrán a horas diferentes”, explicó Mosquera.



Por su parte, el secretario de Educación (e) del Quindío, Andrés Londoño, señaló que vienen analizando la posibilidad de establecer una prueba piloto en el departamento.

“Estamos trabajando en un modelo de orientación para la atención presencial para un grupo poblacional de algunos niños. Al Gobernador le preocupan mucho las posibles alteraciones que pueden estar teniendo los niños en su casa sin poder desarrollar otras actividades al aire libre”, dijo Londoño.



Por esta razón, esta cartera priorizó a los niños en condición de discapacidad, menores con capacidades excepcionales y niños identificados con un posible riesgo de vulnerabilidad psicológica o emocional para iniciar con ellos una especie de experimento que, al mismo tiempo, servirá para establecer los beneficios y las dificultades a las que se puedan enfrentar el próximo año, cuando probablemente se tenga que retornar a las aulas.



“Trabajando en unas orientaciones para que, de acuerdo con sus condiciones particulares, los niños puedan ir a las instituciones educativas y reciban al menos dos días una atención presencial, en períodos no mayores a dos horas, y que podamos suplir esas necesidades de ellos”, explicó Londoño.



El funcionario agregó que no se quiere que la ciudadanía empiece a satanizar la alternancia. “Venimos trabajando con la Secretaría de Salud para los protocolos de bioseguridad y lo más importante es que aquí no hay nada obligatorio, sabemos que tenemos docentes mayores de 60 años y ellos no estarán obligados. También sabemos que hay muchos docentes que quieren aportar a este proyecto”, apuntó.



En el departamento hay unos 377 educadores que sobrepasan los 60 años y que no estarán entre los docentes seleccionados para esta prueba piloto.



