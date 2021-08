Contraloría halló ratas e insectos en comedor de colegio en Santa Marta

La Contraloría General de la República mostró con evidencias fílmicas las falencias sanitarias y de higiene que se presentan en la entrega de raciones de alimentos a niños y niñas en un colegio de Santa Marta.



Dichas irregularidades las detectó en una visita técnica que realizó esta semana en el colegio Rodrigo de Bastidas para verificar el funcionamiento del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Evidenciamos con gran preocupación que la zona de comedores y de cafetería (...) se encuentra en un abandono total FACEBOOK

La directora de la Oficina de Planeación de la Contraloría, Vanessa Varón Garrido, informó que en el comedor y la cafetería donde se desarrolla este proceso fueron hallados roedores, insectos y comidas en descomposición.



“Evidenciamos con gran preocupación que la zona de comedores y de cafetería, que es el lugar donde los niños vienen a recibir sus raciones para entregar en casa y beneficiados de la alimentación escolar se encuentra en un abandono total”, dijo la representante del ente de control.



Por estos hallazgos, la Contraloría hizo un llamado a las autoridades para que se pongan al frente de la situación y adecúen las instalaciones para la entrega y consumo de los alimentos por parte de los niños y jóvenes del colegio.



La verificación de la entidad también se hizo en los centros de acopio donde se hace distribución de la raciones para preparar en casa a más de 48 mil niños en esta ciudad.

#NoMásConejoAlPAE🐰 Roedores, insectos y comidas en descomposición en las zonas de comedor y cafetería, eso fue lo que encontró la @CGR_Colombia en su visita a la Institución Educativa Distrital Rodrigo Bastidas, en Santa Marta. pic.twitter.com/r0Bjvawsf9 — Contraloría General (@CGR_Colombia) August 24, 2021

En este lugar encontraron “retrasos en la entrega por más de 20 días y desabastecimiento de varios productos como azúcares, cereales y grasas”.



Esta es la tercera vez que se dan a conocer presuntas irregularidades por higiene contra el Programa de Alimentación Escolar en Santa Marta.



Anteriormente, familias beneficiadas denunciaron que atunes y huevos que recibieron estaban en mal estado y con gusanos.

Distrito dice que hallazgos son falsos

El PAE se viene cumpliendo en cronogramas estipulados y son raciones para preparar en casa FACEBOOK

La secretaria de Educación distrital, Verónica Meléndez, respondió que son falsas las afirmaciones de la funcionaria de la Contraloría General de la Nación y "se está desinformando".



La funcionaria explicó que los niños, niñas y jóvenes de la instituciones educativas de Santa Marta tienen año y medio que no asisten a las aulas escolares, por lo tanto no consumen alimentos dentro del colegio.



“El PAE se viene cumpliendo en cronogramas estipulados y son raciones para preparar en casa, así lo ha determinado el Ministerio de Educación Nacional en diversas resoluciones y circulares que han emitido al país, por lo tanto es completamente falsa esa información”, anotó la secretaría de Educación.



Ante esta situación, la entidad distrital emitió un comunicado en el que rechazó, además, que dicha visita no haya sido informada previamente a la Secretaría de Educación Distrital, ni al rector de la institución, lo cual constituye una vulneración al ejercicio de contradicción al interior de cualquier proceso administrativo o sancionatorio.

Igualmente, el Distrito indicó que el estado actual de las cocinas se debe a que, desde la declaratoria de emergencia sanitaria a inicios de 2020, no se hace uso de estos espacios, por tanto, el aseo de las mismas corresponde exclusivamente a los rectores.



Dijo que, en estos momentos, la Alcaldía realiza desde el pasado 25 de junio visitas para lograr un diagnóstico del estado general de las cocinas y comedores para posteriormente mejorar las condiciones en las que el PAE se ejecutará frente a un eventual regreso a la educación presencial.



Por otra parte, con relación a las supuestas demoras en las entregas de los alimentos y desabastecimientos de materias primas, aclaró que a la fecha no hay retrasos en la distribución de las raciones.



“El actuar de la Contraloría demuestra no solo un total desconocimiento de la realidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), no solo en el Distrito de Santa Marta, sino en todo el territorio nacional, que hubiese sido superado con un simple requerimiento a esta cartera, sino que además, constituye un atentado al buen nombre de la administración distrital”, puntualizó el comunicado de la Secretaría de Educación.

