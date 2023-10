Más de 5 años de atrasos en ejecución de obras completaron 10 colegios de Ibagué

Los resultados en las obras de construcción de 26 colegios, contratadas por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, FFIE, adscrito al Ministerio de Educación, no son para nada satisfactorias y tienen con dificultades a unos 8.000 estudiantes de la zona urbana de Ibagué, Tolima, donde a muchos por momentos les ha tocado recibir clases en casas y bodegas alquiladas.

La situación es compleja porque, de 26 obras educativas contratadas en 2016 por el FFIE, tan solo 16 están listas y funcionan en diversos puntos de la ciudad beneficiando a miles de niños, pero otras 10 tienen problemas pues en 5 de ellas ni siquiera han iniciado trabajos.



Miguel Bermúdez, concejal de Ibagué, quien ha estado pendiente de la ejecución correcta de las obras, afirmó que 5 colegios podrían terminar convertidos en ‘elefantes blancos’ por falta de planeación, seguimiento, control y uso responsable de los recursos a través del FFIE.



“Hoy en Ibagué sufren más de 8.000 familias por no tener un lugar digno para que sus hijos reciban educación pública, y pareciera que esa situación tan grave no le interesa al gobierno nacional”, aseguró Bermúdez, quien agregó que, el Ministerio ha sido ineficiente en el control de la ejecución de los contratos por valor de 210.000 millones de pesos.



“He convocado a 10 debates de control político y una intervención en la Cámara de Representantes, para demostrar la ineficiencia del FFIE, lo que ha sido clave para que Contraloría y Procuraduría General de la Nación, le pongan la lupa a este tema tan delicado pues se trata de la educación de miles de nuestros estudiantes”, dijo el concejal.



Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación de Ibagué, afirmó que en 2016 el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Ibagué establecieron un convenio para la construcción y remodelación de 26 instituciones educativas. El Ministerio aportó 140.000 millones y la Alcaldía 70.000 millones.



“De 26 colegios contratados por el gobierno nacional, solamente se han construido 16, las obras de los otros 10 tienen serias dificultades y algunas ni siquiera han comenzado”, dijo el funcionario, quien agregó que, la contratación y la vigilancia de la ejecución de las obras, recae en el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, FFIE.



Las instituciones educativas que no han sido construidas son José Antonio Ricaurte, José Joaquín Flórez sede principal, Mariano Melendro, San Simón y el INEM Manuel Murillo Toro ubicado en el barrio Calambeo. De estas, están en proyección de inicio de obras el José Joaquín Flórez del barrio Las Américas y el José Antonio Ricaurte, del barrio Ricaurte, cuya construcción pasó a manos de Findeter y la idea es iniciar obras en diciembre próximo.



Los colegios en los que se adelantan obras desde 2019 cuando fueron contratadas, son el Alberto Santofimio Caicedo, Antonio Reyes Umaña, Joaquín París, Jorge Eliécer Gaitán y José Joaquín Flórez sede Arboleda Campestre.



“En estos 5 colegios se iniciaron obras en el año 2019 y lo grave es que, 5 años después, nada que las terminan por incumplimiento de los contratistas”, dijo el secretario de Educación.



Aseguró que el motivo principal de los problemas y atrasos en 5 de los colegios contratados por el FFIE, ha sido el incumplimiento de los contratistas.



Uno de los problemas más delicados se siente en el colegio Jorge Eliécer Gaitán debido a que el concreto utilizado no cumplía los requerimientos exigidos para este tipo de obras, y fue necesario demoler columnas y reiniciar el proceso de construcción.



Fabio Arenas

Especial para EL TIEMPO

​IBAGUÉ