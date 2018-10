Colegio San José marchó por asesinato de niña en Fundación, Magdalena

El colegio San José, realizó su propia marcha de protesta para rechazar el asesinato en Fundación Magdalena, de una de sus estudiantes, la menor de nueve años, que se convirtió en la nueva víctima de la violencia en el país.

Las directivas, profesores y alumnos de la institución no esperaron la gran manifestación convocada contra la violencia infantil, prefirieron por cuenta propia organizarse y salir a las calles a alzar su voz clamando justicia y protección para la población infantil.



Con pancartas, arengas y banderas de color blanco y azul, más de 400 niños y sus maestros recorrieron los alrededores del plantel educativo, hasta llegar a la casa donde vivía su compañera asesinada. Allí le dejaron ver a sus padres y familiares que no están solos y que le acompañan en esta pérdida tan dolorosa y cruel.

La rabia e indignación es muy grande, todavía no creemos que alguien haya sido capaz de silenciar la vida de una niña indefensa FACEBOOK

TWITTER

“La rabia e indignación es muy grande, todavía no creemos que alguien haya sido capaz de silenciar la vida de una niña indefensa”, señaló una profesora, evidentemente afligida.



En el colegio San José los recuerdos que existen hacia la menor de edad, son los mejores. Otra docente indicó que “le gustaba participar en los eventos deportivos y culturales, era muy alegre pero también una buena estudiante”.



Durante el recorrido, los niños y niñas en especial quienes compartieron salón con la menor de edad, reflejaban su tristeza. Quizás la mayoría no comprendía la magnitud de lo que le había sucedido a su compañera de clases, pero, al menos tenían la certeza por información de sus padres y profesores que no la volverían a ver y jugar con ella como de costumbre.



“La extrañaremos mucho”, indicó una de sus amigas de clase, quien junto a otra niña llevaba en sus manos una cartelera con un mensaje claro que buscaban transmitirle a toda Colombia: “Los niños y niñas no se tocan, no se violan, no se matan”.



Los familiares al ver la manifestación y las muestras de apoyo de los estudiantes del colegio de la menor, no pudieron contener el llanto. Agradecieron la solidaridad de todos, y ratificaron en el caso de una de las tías que “la muerte de la niña será una pérdida irreparable”.