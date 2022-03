Esa virtualidad en la educación que fue provocada por la pandemia, a los estudiantes y profesores del Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, les pudo haber tapado la boca, pero no su esfuerzo y dedicación por aprender y enseñar mejor.

Y no es un establecimiento educativo como tantos en Colombia, según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Universidad Javeriana, es el mejor colegio oficial del país entre los 8.000 que se analizaron y se encuentra en la capital de Nariño, Pasto.



Ese organismo tuvo en cuenta que durante el año 2020 la pandemia y los confinamientos representaron un gran desafío para la educación, porque eso significó cerrar colegios, improvisar clases y estrategias para adaptarse a un modelo casi desconocido.



El pasar de las aulas a las casas no fue nada fácil. Sin embargo, de acuerdo con el informe elaborado por el LEE, la citada institución educativa “se caracteriza por tener un alto desempeño en inglés y conectividad de 92,99 puntos de 100”.



Pero no solo eso, “también se ponderó su buen equipo de docentes y la adecuada relación entre estudiantes y profesores”.



Para Fernando Garzón, director del colegio, cuya sede se encuentra en el barrio San Vicente, obtener ese privilegio lo llena de alegría y de satisfacción por el trabajo desarrollado en una época en la que significó el encierro de la gente en sus casas por el coronavirus.



Desde hace poco más de un mes, cuando se produjo el retorno a la presencialidad en los planteles educativos de la ciudad, uno de sus propósitos es el fortalecimiento de saberes con un nivel de nivelación y adaptación, de manera que los estudiantes se enfoquen de nuevo en el proyecto educativo.



Explica que el regreso a clases en la institución ha implicado trabajar en la parte emocional de los alumnos con un equipo de orientación escolar, el cual desarrolla un curso de primeros auxilios psicológicos, “con el fin de atender aquellas situaciones emocionales que puedan presentarse una vez hemos retornado a la presencialidad”.



Ahora, asegura que los estudiantes son felices, comprometidos y están asumiendo los retos “porque si bien es difícil llegar, es aún más difícil mantenerse, eso es lo que nosotros siempre buscamos, el bienestar de los estudiantes”.



Otro factor importante para haber llegado a tan alta posición a nivel nacional, ha sido el compromiso de las familias de los estudiantes, al igual que la búsqueda del respaldo de entidades e instituciones que le pueden aportar al proyecto educativo cada año.



También asegura: "Tenemos el respaldo de los padres de familia, el trabajo decidido de los docentes que siempre son inquietos e innovadores, buscando siempre estrategias distintas de enseñanza-aprendizaje y directivos administrativos pendientes del desarrollo del proyecto”.

Estudiantes muy responsables

Resalta que a los estudiantes liceístas los caracteriza su responsabilidad e identidad y a la vez recuerda que el slogan del colegio es “Matriculamos familias, no estudiantes”, por lo que así se compromete de una manera decidida a los padres de familia.



Cuando se refiere al equipo de docentes señala que es cualificado y capacitado, la mayoría de ellos tienen especialización y maestría, “son jóvenes muy inquietos que para ingresar al colegio se tiene en cuenta como característica es que son egresados distinguidos de los diferentes programas”.



Son docentes que le apuestan, a través del desarrollo de las asignaturas, a hacer cosas distintas, por ejemplo, el “calidoscopio” o feria de las miradas, además impulsan un proyecto en el área investigativo, al igual que el fomento al teatro, la danza, oratoria, lecto escritura y profundización para el grado once.



Es decir, los estudiantes, más allá de las áreas básicas, tienen la oportunidad de desarrollar otras más que les servirá para su formación integral como personas.



Sintetiza la misión del plantel educativo en “formar ciudadanos emocional y académicamente competentes, con sentido crítico, sensibilidad social, amigos del ambiente, pero, sobre todo, excelentes ciudadanos”.



Si bien es cierto que por más de una década el colegio había obtenido el primer lugar en las pruebas saber, ahora el reciente estudio que concluyó que el Liceo de la Universidad de Nariño es el mejor, resulta más completo toda vez que se ponderaron varios aspectos, como la relación docente-estudiante, conectividad, nivel del inglés y la atención en programas de inclusión.



Igualmente admite que al interior del colegio hay un trabajo mancomunado y en equipo de toda la comunidad educativa, gracias al respaldo de los directivos de la Universidad de Nariño.



Su rectora, Martha Sofía González, confiesa la gran alegría que siente por el logro alcanzado por el plantel educativo.



“Nos llena de orgullo, es un gran motivo de alegría el hecho de que el colegio haya sido catalogado como el mejor colegio público del país”, y agregó que año tras año ha logrado demostrar que mantiene los niveles de calidad, por lo que continuará ofreciendo su respaldo de modo que siga ofreciendo una educación eficaz y pertinente", sostiene.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO