Colectivos LGTBI se quejan del Alcalde de Manizales, por funcionaria

La confluencia de organizaciones sociales LGTBI de Manizales instauró una queja ante la Procuraduría General de la Nación en la que argumenta una supuesta “falta disciplinaria” de parte del alcalde de Manizales, Octavio Cardona León.

De acuerdo con lo manifestado por estas organizaciones, el mandatario se “empeña” en mantener en su cargo a la jefe de la Unidad de Género (adscrita a la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género) de la Alcaldía, Gisell Tatiana Muñoz, pese a que esta, “no cumple con los requisitos que la ley exige”. Así lo explicó la representante legal de los colectivos, Alejandra Cárdenas.



“El cargo, que es de libre nombramiento, exige un título en el área de ciencias sociales (psicología, trabajo social, antropología o afines) y 16 meses de experiencia relacionada, es decir en trabajos de género. La funcionaria es profesional en administración turística y técnica en diseño gráfico y su experiencia ha sido en la Secretaria de Juventud de la Alcaldía. No cumple con el perfil”, indicó la abogada.



Pero no es una “mera cuestión de requisitos”, aseguró Cárdenas, quien arguyó que el mayor problema es que Muñoz “ha demostrado en las mesas de participación que no sabe el origen del movimiento ni qué es una persona ‘trans’ y eso está “estancando” la aplicación de la política pública definida para esta comunidad.



“No es solo el hecho de que sea una persona inexperta porque muchos colectivos se ofrecieron a enseñarle, pero no accedió. La mayor dificultad es que por su desconocimiento no se ha avanzado en la aplicación de la Política Pública para la comunidad LBTGI que ya está aprobada, pero ella no ha sabido potenciar”, señaló Cárdenas.



La jurista acotó que lo único que pretende esta comunidad es que se seleccione una persona que conozca las necesidades reales y trabaje por ellas. “Sí se han estado haciendo actividades de inclusión, pero hay que ir más allá, porque es muy bueno una ruta para la comunidad, pero muchas mujeres ‘trans’ ni siquiera tienen servicios de salud”.



Según lo expresado por la vocera de los colectivos, no es una situación nueva o desconocida para las autoridades municipales, pues ya se realizó una reunión con el mandatario y posteriormente se le hizo llegar un derecho de petición en el que reafirmó la pertinencia de la funcionaria en el cargo.



Al respecto, ni la funcionaria ni el Alcalde se han pronunciado. Y hasta el cierre de esta edición este medio no había logrado una respuesta de parte de la Secretaría encargada.



José Giraldo, representante de la Fundación Plataformas -enfocada a la defensa de los derechos de esta población- y quien reconoció que esta administración sí ha trabajado por incluirlos, pero que es necesario tener como abanderado a alguien que comprenda su lucha.



“Hasta el momento se había avanzado mucho en temas de inclusión, pero son actividades que no apuntan a necesidades fuertes (salud, formación y empleabilidad) que se determinaron desde el diagnóstico mismo de la política pública. No es ataque a la persona, sino que al no conocer enfoca sus acciones a otras cosas que no solucionan las problemáticas reales”, apuntó Giraldo.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO​