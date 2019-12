El conmovedor gesto de Navidad para los niños venezolanos en Manizales

Con un regalo marcado con su propio nombre, envuelto en papel periódico como señal de conservación y con una tarjeta firmada por algún manizaleño, 650 niños venezolanos vivieron la celebración de esta Navidad.

Nueve cantantes locales, rondas infantiles y un compartir con actividades lúdicas complementaron esta jornada impulsada por los 100 voluntarios de la iniciativa ciudadana Compartiendo Sonrisas, quienes se pusieron como meta alegrar la Navidad de un porcentaje de los niños venezolanos que residen en la capital caldense.

Según Sergio Gaviria, promotor de la iniciativa y alcalde juvenil de Manizales, este fue un espacio para combatir los prejuicios.



"Fue emotivo ver la alegría de los niños, también ver cómo muchas personas se involucraron y entendieron que no importa si son venezolanos o colombianos, sino que somos ciudadanos del mundo que debemos apoyarnos", expresó Gaviria.



Ahora, en la capital caldense, aspiran a realizar una pequeña cena navideña apelando a la generosidad de los manizaleños.



"Fue un hermoso momento lo que vivieron los niños. Ahora queremos brindar una cena pequeña y sencilla a otras personas, no más de 100, pues no tenemos capacidad. Estamos buscando un lugar que nos presten y nuevamente recurrimos a la generosidad de quienes quieran unirse", comentó Anahy Breisse, líder la fundación Sin Fronteras Manizales.



Un plato de pasta es lo que desean compartir con una pequeña parte de los cerca de 3.000 venezolanos que, de acuerdo con Breisse, se tienen censados en Caldas. El encuentro se realizaría el próximo 29 de diciembre, si logran encontrar padrinos.



"La idea es hacer pasta, algo sencillo. Quien quiera vincularse nos puede ayudar con los ingredientes, una gaseosa o lo que puedan, ya nosotros hemos sido testigos de la generosidad, por eso confiamos en poder realizar esta actividad, la cual confiamos que le siga dando fortaleza a todos los compatriotas que pasan por estos momentos tan difíciles", añadió la líder.



Durante esta navidad, ONG's, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones sin ánimo de lucro, también se han unido para llevar jornadas de atención en salud general, odontológica y cardiovascular a esta población, acetanda principalmente en Manizales, Villamaría y Chinchiná.

LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES