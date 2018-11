La familia manizaleña que le rinde tributo a Freddie Mercury y a Queen

Bohemian Rhapsody, la película en honor al cantante británico Freddie Mercury y la banda Queen –catalogada como una de las más grandes de los años 70 y 80–, llegó a las salas de cine hace dos semanas. Ya rompió récords en venta de taquillas en Estados Unidos y su música superó incluso a Shakira en la plataforma de música Spotify.

Entre tanto, en Manizales, de primero en la fila para la función de preestreno estaba Juan David Martínez Pérez, quien se considera el mayor fanático de la agrupación en Manizales y, tal vez, en el país.



“Encontrar a Freddie y a Queen cambió mi vida porque fue un momento en que apareció el gusto por la música y las letras, entendiendo todo lo que se puede transmitir con ella, justo lo que él (Freddie Mercury) siempre hizo. Freddie decía que no sería un artista, sino una leyenda, y eso es para mí”, cuenta Martínez.

En la casa de este manizaleño de 30 años reposan por lo menos 200 piezas que ha coleccionado y guardado con rigor desde que tenía 10 años.



Su pasión por la música de Queen es una herencia de Juan Carlos y Claudia María, sus padres, pero él se considera el abanderado.



“Hace poco más de 20 años, mi esposo me regaló un casete de Queen; desde eso, las canciones eran un repertorio obligado en los viajes que hacíamos. Creo que allí nació la curiosidad de mi hijo, una que no ha parado porque siempre busca más”, dice Claudia María.

La particular forma de vestir, su icónica chaqueta amarilla y sus pantalones blancos, su excentricidad en el escenario y su impresionante capacidad vocal son los aspectos que más admira de Mercury y por los que guarda con recelo cada pieza.



Entre los mal contados 200 objetos de la colección hay toda clase de recuerdos referentes a Queen: la colección completa de CD, también DVD, pañoletas, cuadros, afiches, fotos, libros, relojes, botones, camisetas, banderas y hasta muñecos de plástico, tejidos y en plastilina.



“Todo lo que tengo es valioso porque tiene una historia especial, pero el más importante para mí es el muñeco. Un regalo de una tía que reuniendo plata entre sus amigos logró comprarlo y lo cuidó como a un hijo durante todo el viaje desde España hasta acá”, comentó Martínez.

Uno de sus objetos más preciados en su colección es este muñeco que una tía le trajo desde España. Foto: John Jairo Bonilla

Este muñeco, que canta tres partes de algunas canciones, reposa en un lugar especial de la casa, donde –en la caja original– es exhibido a los visitantes dado que Martínez quiere conservarlo intacto, pues está seguro de que no hay otro igual en Manizales.



“Yo sí creo que soy el mayor fanático de Queen en Manizales; uno sí encuentra quien diga que le gusta y tiene algún disco, pero no significa para ellos lo mismo que para mí. He tratado de buscar en Colombia a alguien así de aficionado, pero no lo he encontrado”, añade.



‘Choco’, como es conocido en la ciudad Juan David, nunca pudo verlo en vivo, pero sí cree tener una particular conexión con Mercury y la banda desde años atrás.

“Cuando llegan a ver la colección, lo primero que les muestro es el último concierto de Queen en 1986; para la época, yo tenía un año. Allí me descubrí. Entre 400.000 personas hay una con el rostro idéntico al que tengo actualmente. Es un parecido asombroso”, narra Martínez.



Su pasión desde pequeño han sido las desaparecidas tiendas de música; entrar, escuchar canciones y buscar a Queen lo ha caracterizado siempre y hace parte de su esencia y la de su familia.



“En cualquier viaje familiar, lo primero que buscamos es algo de Queen; hemos traído cosas de varios países y ciudades de Colombia y esperamos que la colección siga creciendo”, asevera.

La historia de esta icónica banda y el recuento de la vida de Mercury siguen en las salas de cine con muy buenas reseñas.



Mientras el cine los elogia, los Martínez Pérez siguen creciendo en admiración y piezas coleccionables. Continúan mostrando con orgullo el fruto de 20 años de trabajo dedicados a ser los mayores seguidores de Queen en Colombia.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES