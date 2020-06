Colapso por covid-19 en Barraquilla empezó a sentirse en Santa Marta

Los indicadores de la pandemia del covid-19 en Barranquilla, que el lunes anterior registró un récord nacional de 798 casos en un solo día y 10 personas fallecidas, tendría como salvavidas las UCI que aún no se ocupan en Santa Marta, ciudad a donde estarían llegando enfermos.

Clínicas y hospitales en Barranquilla han comenzado a verse en apuros por la propagación del coronavirus, al punto que la capital del Atlántico se encuentra en alerta naranja. Algunos médicos reconocen en redes sociales, que los ventiladores con los que cuentan en algunos el centros de atención resultan insuficientes para atender la avalancha de pacientes con problemas respiratorios, que no necesariamente dan positivo para covid.



En Santa Marta el médico intensivista Jaisan Granados, aseguró que ya “Barranquilla empieza a llorar los muertos. No sé cómo no pueden las autoridades decir la verdad. La ciudad de Barranquilla está colapsada y desde el sábado pasado se viene diciendo. Que digan la verdad, hay pacientes que están siendo trasladados a las UCI de Santa Marta”.

Estoy de turno hoy en una clínica de Barranquilla, y tengo que ventilar 4 pacientes y dispongo de 1 solo ventilador. No hay cama en UCI, están en remisión los pacientes y no hay respuesta respecto a la aceptación. Se requieren medidas urgentes @jaimepumarejo @alcaldiabquilla — Fabian Figueroa (@fabianfig) June 15, 2020

El reclamo que el médico dirige al gobierno local y nacional está soportado con algunas reacciones de médicos barranquilleros en redes, quienes aseguran que “no hay camas en la ciudad”.



Según cifras entregadas por el médico Granados, “el gobierno engaña mucho al pueblo, y al pueblo hay que decirle la verdad, entre más diga la verdad, la gente toma más conciencia. Tienen más de 400 camas de UCI pero cuantas tienen ventiladores, unas 250”.



En Santa Marta hay 160 camas de UCI, las cuales pueden tener 70 ventiladores, porque se pueden adaptar las de las UCI neonatal “y con fe podemos llegar las 100, pero la situación no aguantará los contagios de la ciudad”.

Silencio de la Alcaldía

El secretario de salud de Santa Marta, Henríque Toscano, fue consultado, sin embargo no entregó respuesta sobre el tema. Se conoció que sostuvo una reunión con la alcaldesa Virna Johnson, en la que se tocaron temas referentes a la atención y prevención del virus en la capital del Magdalena.



En la actualidad Santa Marta registra 498 casos de covid-19, luego del aumento de 10 casos del lunes; en total 253 personas se han recuperado y 38 se encuentran hospitalizados.



Fabián Figueroa, galeno barranquillero, advierte que la situación es tan crítica en su ciudad, que tiene que ventilar a cuatro pacientes y apenas dispone de un solo dispositivo.



“No hay camas en UCI. Los pacientes están en remisión y no hay respuesta respecto de la aceptación, por lo que se requiere medidas urgentes”, manifestó el médico.

De igual forma en la Clínica Murillo que ha informado que han excedido su capacidad para atender pacientes con covid-19.



Hasta ahora las autoridades no confirman que en el Distrito estén siendo atendidos pacientes de otras ciudades por el covid-19, sin embargo, la preocupación es latente sobre la posible incapacidad de atender a tantos contagiados.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta