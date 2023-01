Blanca Rodríguez está desesperada. Llorando cuenta que el gas en su casa se le está acabando y que preparar los alimentos del día para ella y su familia se está convirtiendo en toda una odisea.

Ella es viuda y tiene tres hijos, allá, en su casa del barrio Chapal, en el sur de Pasto, cada día se levanta con la desesperación de que el gas se le está agotando y que no le queda otra opción que reducir al máximo el tiempo de preparación del desayuno, el almuerzo y si acaso la comida.



(Lea también: La pesadilla de recorrer la vía alterna para salir de Pasto: 30 horas en trochas)



Este es uno de tantos dramas que a diario viven muchas mujeres en sus hogares en la capital de Nariño desde hace más de 10 días, por el desabastecimiento de gas, originado por un deslizamiento de tierra en la vía Panamericana, que dejó al suroccidente del país totalmente incomunicado, sobre todo, a Cauca y Nariño.



“No se alcanza hacer el almuerzo, apenas un café y un arroz”, dijo la ama de casa que pertenece al estrato 2 y subsiste de la ayuda que recibe de sus dos hijos, el uno taxista y el otro albañil; su tercer hijo estudia el bachillerato.



Además, tiene bajo su cuidado a su madre, de 75 años, por lo que su responsabilidad es aún mayor.



“Tengo que estar cocinando, pero con esta situación tan difícil que vivimos, no se sabe qué nos puede pasar”, declaró con la voz resquebrajada y la mirada triste.



(Lea también: Cali: hombre habría ordenado matar a su hermano para quedarse con sus bienes)



“Estamos muy mal porque no tenemos gas, ya no alcanzamos ni hacer el almuerzo, por eso aquí estamos mal”, aseguró cuando ingresaba a uno de los graneros de su barrio, donde también varios productos ya comienzan a escasear.



“Aquí todo está carísimo, la canasta familiar ha sufrido demasiado”, lo dijo sin ser una economista, pero con impotencia. Reiteró que no sabe si el gas le alcanzará para prepararles el desayuno o el almuerzo a sus seres queridos.



Comentó que así como en la ciudad no hay gas para cocinar, tampoco lo hay para trabajar, por eso, no duda ni un momento en enviarle un angustioso mensaje al Gobierno Nacional: “esperamos que se ponga la mano en el corazón y nos ayude, que solucione esto rápido porque dicen que la solución tardará muchos meses”.



“Todos los nariñenses votamos por Gustavo Petro, le pedimos que se ponga en nuestros zapatos”, agregó.



Ella se ha dado cuenta de que los mototaxistas y taxistas también están sufriendo las consecuencias por la falta de combustible, “da mucho pesar ver esas largas colas en las estaciones, la gente hasta se trasnocha por comprar la gasolina”.



(Lea también : Esto les espera a los jóvenes que profanaron tumba y jugaron fútbol con restos)



Otros ciudadanos y en el sector del comercio han venido señalando que el gas se volvió uno los servicios más añorados.



El comercio pide más ayudas

La directora ejecutiva de la seccional Fenalco, Eugenia Zarama, dijo que el gremio del comercio organizado en Nariño recibió con agrado los anuncios que hizo el domingo en Ipiales el presidente Gustavo Petro.



"Sin embargo, el sector comercio tiene un sinsabor porque no hubo respuestas a las solicitudes que hemos venido realizando en diferentes escenarios”, sostuvo la directiva.



Manifestó que los comerciantes como los empresarios que son los mayores generadores de empleo en la región demandan alivios tributarios, para enfrentar la grave emergencia.



“Se necesitan alivios financieros, exenciones de impuestos, al igual que líneas especiales de crédito”, expresó la dirigente gremial.



“Lo que pedimos no son subsidios, sino herramientas que nos permitan poder seguir trabajando, ya estamos sintiendo una recesión económica en Nariño”, enfatizó.



Ante esta emergencia no descarta que en los próximos días algunos comerciantes se vean abocados a despedir personal, o en le mejor de los casos a darles vacaciones anticipadas.



“En los próximos días de no tener el apoyo que solicitamos, vamos a tener una ola de desempleo bastante significativa”, indicó.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO