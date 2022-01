El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, realizó el pesaje de los habitáculos de los coches turísticos que son llevados por caballos, y que están en la mira del país debido al maltrato animal.



Así, los 60 coches turísticos activos y registrados ante el DATT fueron objeto de pesaje en la báscula del corredor de carga, luego de una convocatoria realizada por el organismo de tránsito.



"Durante la jornada se verificó que la mayoría cuenta con el peso indicado, uno de los requisitos para su circulación, de conformidad con el Decreto 0656 del 3 de junio de 2014, esto es, que el coche con sus aperos no debe exceder los 525 kilogramos", señala el DATT.

Humorista Riaño evidenció maltrato a los equinos durante la temporada de fin de año

El DATT anuncia que, de manera conjunta con otras dependencias del Distrito, realizará controles periódicos a la circulación de estos coches, y aquellos que no estén aptos deben dejar de circular, hasta tanto no se ajusten a la normatividad vigente, so pena de ser objeto de medidas control de tránsito y transporte.



El humorista Alejandro Riaño adelanta una campaña para cambiar los coches que son llevados por caballos, por eléctricos. El primer coche eléctrico para los turístas tendría un costo de 90 millones de pesos.



Con videos publicados en redes sociales, Riaño evidenció el maltrato a los equinos durante la temporada de fin de año.



Pero el maltrato a los caballos no es solo en el Centro Histórico; en las caballerizas de Chambacú hay insalubridad y familias expuestas a enfermedades.



Durante la tempora turística de fin de año e inicio de 2022 se presentó el desplome de cuatro equinos cocheros.

Cocheros de Cartagena están en contra

de la propuesta de Alejandro Riaño

El gremio de los cocheros de la ciudad rechaza la propuesta del humorista y señala que son vigilados por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, que ha dado visto bueno al servicio turístico más antiguo de la ciudad.



"La gente está viendo todos los días el estado de salud de los caballos, entonces no entendemos de dónde saca Riaño que hay maltrato animal. Riaño está irrespetando a los cartageneros y desconociendo una tradición. El coche es un emblema turístico", sostiene Jaime Torres, líder de la asociación de cocheros de Cartagena.





Cartagena

