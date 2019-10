CNE revocó candidatura de Fredy Anaya a la alcaldía de Bucaramanga

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la candidatura a la alcaldía de Bucaramanga de Fredy Antonio Anaya Martínez, se conoció en la tarde de este viernes.



El CNE le dio la razón al demandante Álvaro Javier Marín Benjumea, quien argumentaba doble militancia por parte de Anaya al apoyar públicamente al candidato a la Gobernación de Santander, Mauricio Aguilar, quien no tiene el aval de Cambio Radical, como si lo tiene Anaya.

“Revocar la candidatura del Ciudadano, Fredy Antonio Anaya Martínez, a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, Santander, por el partido Cambio Radical y Partido Conservador Colombiano, quienes conforman la coalición denominada "Bucaramanga Emprendedora", para las elecciones de autoridades territoriales programadas para el día 27 de octubre de 2019, por doble militancia”, dice el fallo del Consejo Nacional Electoral.



“Debido a que la afiliación política del señor Fredy Antonio Anaya Martínez pertenece al Partido Cambio Radical, no le es dado por prohibición expresa del artículo 2 de la ley 1475 de 2011, apoyar, respaldar o promocionar al señor Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado quien aspira a la Gobernación de Santander para el periodo constitucional 2020-2023, toda vez que el Partido Cambio Radical cuenta con candidato propio para dicha dignidad en cabeza del señor Elkin David Bueno Altahona”, argumentó el demandante ante el CNE.

Los dos candidatos se han visto en manifestaciones públicas. Foto: Suministrada

Por su parte, Leonardo Vásquez, abogado de Fredy Anaya, aseguró que ya presentaron el recurso de reposición contra esta revocatoria.



“El falló quedó suspendido, no existe revocatoria y aún cuando no haya fallado el CNE lo del recurso, sigue siendo candidato”, asegura el abogado.



Y agregó “en la coalición de Fredy (Anaya) está el partido Conservador y a Mauricio Aguilar lo avala el partido Conservador, entonces no hay doble militancia”, dijo.



El propio candidato, Fredy Anaya, calificó de 'artimaña de la politiquería' esta revocatoria, "no quieren que Fredy llegue a reactivar a Bucaramanga y mañana vamos con toda a llenar la Plaza Cívica porque esta campaña sigue", enfatizó el candidato.



Desde la campaña esperan que el CNE pueda dar a conocer una nueva decisión en los próximos días.



