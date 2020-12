Las duras críticas de damnificados en San Andrés y Providencia

A pesar de que los gerentes de la reconstrucción de Providencia designados por el Gobierno Nacional dijeron que las cubiertas plásticas o lonas para tapar los techos recientemente fueron entregadas a la Alcaldía Municipal para su distribución, los providencianos amanecieron clamando por ellas tras las lluvias que retornaron anoche y que aún persisten.

“No nos mató el huracán pero nos va a matar la lluvia”. “Hasta el momento no nos han dado una carpa decente, nos dieron una veranera de camping”. “Definitivamente, el huracán no ha terminado, sigue lloviendo en Providencia y la gente se sigue mojando…”.

Son algunas de las quejas de los damnificados y activistas sociales del municipio, manifestadas a través de sus redes sociales y mensajes de Whatsapp, explicando que no han podido tener tranquilidad en las noches mientras intentan resguardarse para descansar debido a que las lluvias no cesan y que “es imposible dormir mientras la lluvia nos moja”.



Además del choque emocional que significa sobrevivir a un huracán categoría 5 y que dos semanas después la lluvia siga siendo una amenaza, se alerta sobre la vulnerabilidad de niños y ancianos a exponerse a enfermedades respiratorias.



Inician fase dos de ayudas humanitarias

Mientras tanto, la Directora de Prosperidad Social y Gerente para la Reconstrucción, Susana Correa, aseguró que “Hoy empezamos con la fase dos de las ayudas humanitarias entregando alrededor de más de 2.500 kit de alimentación más de 2.800 kit de aseo más de 2.013, carpas vamos en 1.950 toldillos y frazadas 1.275”.



La funcionaria, quien hizo un balance desde San Andrés, indicó que “llevamos más de 30.000 litros de agua embotellada” a la población de Providencia y Santa Catalina.

Al respecto de las carpas, Correa señaló que la Alcaldía de Providencia ya comenzó la distribución de plásticos calibre 5 para tapar los techos y los agarres para los mismos; además, explicó que ese trabajo debe terminar lo más pronto posible porque una nueva temporada de lluvias ya está aquí.



También expresó que se sigue avanzado en la remoción de escombros y en la clasificación de estos para darles un destino final. Con respecto a la caracterización de las viviendas, dijo que hay dos grupos desarrollando esa tarea que está cumplida casi en el cincuenta por ciento.

Explicó que un grupo hace la caracterización en “la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y con ayuda de ingenieros y arquitectos. Y otro grupo que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), también con la Sociedad y Arquitectos y con la Sociedad Ingenieros”.



Agregó que el ochenta y cuatro por ciento de las viviendas tuvo afectación total y el dieciséis por ciento, afectación parcial.

Por último, subrayó que la fecha límite para la remoción de escombros es el 10 de diciembre.

EL ISLEÑO

