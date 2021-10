Cuatro siglos de historias del Claustro de las Clarisas en Cartagena

La cadena hotelera internacional Sofitel Leyend celebra los 400 años del emblemático claustro de las Clarisas, en el barrio San Diego de Cartagena de Indias.



El edificio, donde hace 25 años montaron uno de sus hoteles más representativos del planeta: El Sofitel Leyend Santa Clara.



Las familias cartageneras y turistas que recorrieron el pasado domingos 26 de septiembre los jardines y corredores del tradicional hotel, asistieron a un banquete de historias fantásticas y macondianas.



El claustro, que hoy alberga a turistas de todo el mundo, abrió las puertas para que, en visitas guiadas, se conocieran los secretos de este monumento al Patrimonio Nacional.



En el recorrido de más de dos horas, niños y adultos se maravillaron con 400 años de historias y un ramillete de secretos y leyendas que fueron vividos y escritos por las madres clarisas y hoy por viajeros del mundo entero.

Visita guiada al Hotel Santa Clara en los 400 años de historia del Claustro. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Con una herencia construyeron el claustro

El origen de las madres Clarisas se remonta a inicios del siglo XII, cuando la pequeña Clara Portinari, con tan solo 17 años, escapa de su casa en busca de San Francisco de Asís, y junto a él se consagra su vida al servicio de Dios. A partir de allí se convertiría en la religiosa que inspiró a la congregación de las Clarisas, por todo el mundo.



En el siglo XVII, antes de morir, Catalina de Cabrera, prestante dama cartagenera, dejó una fortuna con el deseo de que se construyera un convento de clarisas en la ciudad.



Cuando arribaron las primeras monjas, Cartagena era un puñado de casas y arrabales.



La Calle del Torno de Santa Clara



La siempre concurrida entrada al Hotel Santa Clara, sobre la calle del Torno, en 1621 no existía.



En el punto donde hoy está ubicada la puerta principal estaba la ventana del torno: una cava en madera que giraba por medio de un torno, el cual les permitía a las monjas el contacto comercial con la ciudad.



"Recordemos que las Clarisas eran monjas de clausura, es decir que no podían tener contacto con el mundo exterior, y no podían ser vistas por la gente de la calle", relata Ernesto Frieri, mayordomo del Hotel Santa Clara, un Gentil Man, que acompañó a los visitantes en un recorrido lleno de historias y de magia.



La Suite Botero del Hotel Santa Clara es única en el mundo Foto: Hotel Sofitel Santa Clara

“Las monjas, que eran expertas panaderas y reposteras vendían sus panes a la comunidad, a través de la ventana del torno, para que no las vieran”, cuenta el mayordomo.



Los clientes depositaban las monedas en el torno giratorio, y cerraban una pequeña ventana. Luego tocaban una campana colgada en los extramuros del claustro, y adentro respondían las monjas que giraban el torno. Luego de tomar el dinero depositaban el pan. Cerraban la ventana y tocaban una campana en el interior del claustro, como señal para que la gente en la calle tomara los productos.



"Una mañana cualquiera, la monja tornera, responsable de manejar el aparato, podía abrir la ventana y encontrarse a un bebé abandonado. Si era niño, era enviado al Monasterio de los Franciscanos, que estaba ubicado frente a la Plaza de San Diego, donde hoy opera el edificio de Bellas Artes. Pero si era niña, se quedaba a vivir para siempre en el convento", relata Ernesto Frieri.



Las salas que hoy ocupan la recepción y la consejería del Hotel Santa Clara eran las habitaciones de las torneras y las panaderas.



Una inscripción en una de las vigas de madera, sobre la entrada del hotel, da cuenta de los cuatro siglos que hoy celebran los cartageneros: “se acabó este techo el día 17 de abril de 1788”, dice en un español antiguo el tronco centenario.

Entrada al Hotel por la Calle del Torno Foto: Hotel Sofitel Santa Clara

Protegidas de los piratas con bultos de sal

El convento fue terminado de construir en 1621.



Para la época, las murallas que rodean a Cartagena no habían sido terminadas, así que el convento estaba desprotegido ante los embates del mar, que lograba colarse hasta los jardines del convento. Pero sobre todo estaba expuesto el claustro a los ataques de piratas y corsarios.



Las monjas se protegían con barreras artesanales hechas con canoas repletas de sacos con sal.



Muchas de esas balas de cañón fueron halladas durante la restauración del claustro a finales del siglo XX.



Hoy, esas balas cumplen una función menos bélica y están destinadas como trancas de puertas y ventanas.



“Cuando tú pasas la puerta del hotel, sobre la Calle del Torno de inmediato sientes una nueva vida, el ambiente, el aire de un pasado. Santa Clara es un sueño… una experiencia”. Añade Nicolás Pesty, gerente del hotel.

El poder de la abadesa

La abadesa era la madre superior, y era reemplazada cada cuatro años.



A su lado estaban las vicarias, cuatro o cinco monjas consejeras, con quienes gobernaba el claustro con mano de hierro.



El Hotel Sofitel Leyend Santa Clara es además una suerte de museo de objetos de la colonia como una escultura en madera, plomo y vidrio, de cuatro siglos,

Ubicada frente a la capilla. Ella nos recuerda a Santa Clara de Asís.



“Había solo dos monjas autorizadas para sacar a la escultura de la sacristía y ubicarla frente a la capilla para las celebraciones religiosas”, dice nuestro Frieri.

Ernesto Frieri, mayordomo del hotel Santa Clara, en la Cripta Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

La Capilla es epicentro de la cultura



La capilla fue terminada de construir en 1618, antes que el resto del claustro.



"Fue gracias a la construcción de la capilla que se pudo culminar el resto del convento. Con los recursos obtenidos en las celebraciones religiosas, las monjas clarisas pudieron culminar el resto del proyecto", recuerda Frieri.



La capilla, que estuvo en runas por casi un siglo, hoy es escenario de conciertos de música clásica, charlas con artistas e intelectuales del mundo, todos los años en el Hay Festival, y epicentro de bodas de ensueño.



Conserva intactos los confesionarios y las ventanas por las cuales las mojas recibían la visita de sus seres queridos, sin que les pudieran ver el rostro.



“La capilla fue restaurada en su máxima expresión y cuenta con su mármol original. Cuenta con unos frescos que fueron hallados en la parte posterior del altar. El altar barroco con laminilla de oro se conserva en el Monasterio del Cerro de la Popa” suma Carmen Otero, gerente comercial del Hotel, y una de las funcionarias más conocedora de los secretos de este lugar.

El maestro Fernando Botero firmó una de las paredes de la suite Foto: Hotel Sofitel Santa Clara

Las suites Botero y Grau, únicas en el mundo

En el año 2012, la cadena hotelera, que ocupa el bien hace 25 años, fundó la suite Botero adornada con afiches originales de las exposiciones del maestro Fernando Botero por el mundo.



También hay fotos familiares, fotos suyas de una colección de Picasso, vasijas y otros objetos que él ama, y la pintura ‘mujer tomando chocolate’, una obra icónica del maestro.



“La suite Botero y la suite Grau son únicas en el mundo. En el caso de la Suite Botero, fue diseñada por la hija Lina del maestro”, recuerda Pesty.



La Suite Botero cuenta con la firma del propio artista en una de sus paredes. Otra suite icónica es la que le rinde tributo al maestro Grau.

Lujo en las suites presidenciales del Hotel Santa Clara Foto: Hotel Sofitel Santa Clara

El bar el Coro

En el Bar El Coro, que rinde homenaje al coro de las hermanas que amenizaban los domingos de misas, esconde uno de los secretos más sorprendentes del claustro: la cripta, donde enterraban las monjas a sus muertos, construida en 1774 por orden de la abadesa.





A este lugar, bajo tierra, hace referencia Gabriel García Márquez en una de sus obras más hermosas: ‘El Amor y Otros Demonios’.



En el más hermoso relato de su realismo mágico, el nobel rememora una jornada como joven reportero en Cartagena el día en que son retirados los restos de las criptas, y en medio de los montículos de osamenta sale de una cripta la extensa cabellera dorada de más de 20 metros, que fuera de Sierva María de Todos Los Ángeles, uno de los personajes fantásticos de la obra de García Márquez.



“Para García Márquez el Hotel era su segundo hogar, además que somos vecinos de su casa en Cartagena. Él se sentía feliz de saber que sus visitantes ilustres de todo el mundo, amigos y familiares, tenían donde hospedarse, frente a su casa”, recuerda Carmen Otero, quien recuerda que la historia del Claustro, que fuera además prisión y hospital en tiempos remotos, apenas comienza.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

