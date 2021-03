Insulto entre diputados interrumpe sesión en Asamblea del Magdalena

Una sesión de la Asamblea del Magdalena que comenzó con un análisis de la situación del covid-19 en Santa Marta, terminó en un enfrentamiento entre dos diputados por una vulgaridad que se lanzó en medio del debate virtual.

Los protagonistas de este hecho polémico fueron Rafael Noya, de Fuerza Ciudadana y Claudia Patricia Aarón, de Cambio Radical.



Los dos asambleístas desde hace un año que comparten un lugar en la corporación han tenido marcadas diferencias que en una ocasión ya trascendieron a las ofensas mutuas.



Esta vez Claudia Patricia Aarón, quien es presidente de la Asamblea, se sublevó porque en el momento que hacía su intervención en la reunión, notó una expresión vulgar que a su parecer lanzó el diputado Noya contra su integridad.



A pesar que el micrófono estaba apagado, varios alcanzaron a interpretar desde el cuadro de video, la gesticulación en los labios del coadministrador al momento que expresó: "hijue***"



De inmediato Aarón detuvo su discurso para exigirle respeto a su colega.



“Oiga señor Noya aquí le estoy leyendo en su boca cuando me está diciendo hija de ***, hágame el favor de respetar a una mujer, a la presidenta de la Asamblea”, le dijo la diputada.



El asambleísta Noya, visiblemente apenado ofreció disculpas a sus compañeros de Asamblea y aunque aceptó haber dicho la expresión, aclaró que no fue dirigida contra Claudia Patricia Aarón.



“Fue un madrazo que se da cuando uno se machuca un dedo. La expresión la hago cuando tenía la cámara apagada y justo en ese momento la enciendo y se ve de pronto la palabra, pero en ningún momento fue contra suya. Dije una expresión fuerte, pero fue entorno a la situación que se presenta”, aseveró Noya.



Finalmente el diputado lamentó que esta situación haya desviado el tema central del debate que consistía en la necesidad de citar no solamente al secretario de Salud departamental y al gerente del hospital San Cristóbal de Ciénaga, sino también al agente interventor del hospital Julio Méndez Barreneche para abordar la crisis hospitalaria que afronta el Magdalena por la alta ocupación de camas UCI.

ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

SANTA MARTA

