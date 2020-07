Escuelas, colegios y jardines de Manizales no regresarán a las aulas

Este lunes la Alcaldía de Manizales anunció que tras varias reuniones con rectores de escuelas, colegios y jardines públicos y privados se decidió que los estudiantes no regresaran a las clases presenciales este año.

"Escuchamos las voces de todos y durante tres encuentros de los cuales participaron unos 150 asistentes, la premisa predominante fue optar por una decisión responsable, buscando salvaguardar la integridad de los estudiantes, profesores y sus familias, evitando la propagación y contagio de la covid-19 en el municipio", dijo el mandatario de los manizaleños, Carlos Mario Marín.

La decisión se tomó pensando en evitar que el virus se progague. "No es el mejor momento para pensar en una apertura complementaria. Con eso queremos evitar aglomeraciones en sitios con mala ventilación y que los menores no sean transmisores del virus a sus padres o abuelos. En buena hora hay acuerdo entre todos y creemos que tomamos la mejor decisión", comentó Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales.



De acuerdo con el Alcalde el reto en lo que resta del año es fortalecer el proceso de educación virtual y a distancia para garantizar que los niños, niñas y jóvenes puedan terminar sus clases.



El secretario de Educación del municipio, Francisco Vallejo, indicó que se continuará bajo el formato actual: educación virtual a quienes tienen conexión a Internet y a distacia con guías y libros, para quienes no tienen ni computador ni conexión.



"La educación virtual es uno de los desafíos más grandes en medio de la pandemia y tenemos que empezar a migrar a la educación 4.0; entender no solo las nuevas formas de educar, sino de evaluar", expresó Vallejo.

El funcionario indicó que el 64% de los estudiantes recibe clases virtuales a través de plataformas educativas, además que se ha hecho préstamo de 2.360 computadores portátiles y 800 tabletas. "Además hacemos seguimiento a 975 grupos de Whatsapp para implementar el trabajo colaborativo entre directores de grupo, docentes, acudientes y estudiantes", dijo.



La administración municipal informó que los apoyos pedagógicos, psicólogicos y de alimentación seguirán prestándose como se ha hecho hasta el momento.



Los estudiantes de las 127 instituciones educativas de la ciudad, 53 públicas y 74 privadas, tendrán vacaciones a finales de julio y en diciembre.

MANIZALES