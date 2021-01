Clases en colegios de Santa Marta seguirán virtuales hasta marzo

Por lo menos, durante el primer trimestre del año 2021 las clases en Santa Marta seguirán virtuales ante el segundo pico de la pandemia que se mantiene como una grave amenaza para la salud de alumnos y profesores.



Aunque los docentes han dicho que se encuentran dispuestos y preparados para regresar al aula de clases, consideran que los colegios, específicamente oficiales, no tienen las condiciones básicas para aplicar correctamente los protocolos de bioseguridad que permitan reducir el riesgo de contraer el virus.



La presidente del Sindicato de Educadores del Magdalena, María Ceballos, fue enfática en asegurar que este tema debe analizarse con mucha prudencia.



“Teniendo en cuenta la nueva cepa, es prudente tomarse un tiempo con calma y revisar lo que está pasando en el país. Actualmente los planteles de esta ciudad no están actos para la presencialidad en tiempos del coronavirus”, anotó.



La Secretaría de Educación Distrital ha coincidido con la opinión de los docentes y por eso definió que por el momento las clases deben continuar virtuales hasta que la emergencia de salud por el coronavirus se reduzca o controle.



El jefe de esta cartera, Antonio Peralta informó que se iniciará en los próximos días un periodo de alistamiento de las instituciones educativas para convertirlas en lugares bioseguros y que proporcionen todas garantías a la comunidad estudiantil y profesores.



A partir de marzo se hará una nueva evaluación del presente del virus en la ciudad y dependiendo del resultado un comité conformado por 18 entidades de salud,

“Se están haciendo inversiones, se van a entregar en las instituciones educativas lavamanos, elementos de bioseguridad y desde luego algunas modificaciones y arreglos”, dijo el secretario de Educación.



Los niños y adolescentes de Santa Marta debían retornar a las actividades académicas el 25 de enero, pero el calendario fue corrido hasta el 1 de febrero, debido a que desde la secretaría de Educación se solicitó una semana más institucional, para que los profesores planeen el regreso a clases.



A partir de marzo se hará una nueva evaluación del presente del virus en la ciudad y dependiendo del resultado un comité conformado por 18 entidades de salud, movilidad, Essmar, representantes de padres de familia, directivos docentes, y otras definirán si se inicia un periodo de alternancia.



Santa Marta tiene 73 instituciones educativas oficiales, incluyendo tres megacolegios, más 185 sedes educativas, que sumaría 258 escuelas distritales que iniciarán clases bajo la modalidad virtual.



La Cec, de Educación Distrital asegura que van 38 mil niños matriculados oficialmente, esto debido a que aún los rectores no han subido la matrícula completa. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

La matrícula se inició en el mes de diciembre y en el registro que tiene hoy Educación Distrital van 38 mil niños matriculados oficialmente, esto debido a que aún los rectores no han subido la matrícula completa, pero se espera que en los próximos días la cifra aumente.

Solicitudes de educadores

Frente a este anuncio de la Secretaría de Educación, los docentes elevarán unas solicitudes para que se atiendan muchas de las dificultades que se tuvo en el 2020 para ofrecer las clases virtuales.



La principal preocupación de los educadores tiene que ver con el tema de conectividad, pues durante el año anterior, los alumnos que viven en zonas rurales de Santa Marta y Magdalena tuvieron problemas por no tener acceso a internet o un elemento electrónico.



“Los profesores tuvimos que redoblar esfuerzo para poder atender a los estudiantes. Un número importante no tenía manera de conectarse, así que tocaba llamarlo, entregarles guías y hacer otra cantidad de procesos que dificultaron la labor de enseñanza y aprendizaje”, añadió Ceballos.



Edumag igualmente exigirá que se cumplan con las mejoras de los colegios y que se hagan los nombramientos de los maestros de la planta global de cargos, solitud que fue aprobada en el 2015, pero aún no se realizan.

