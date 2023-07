Obinson Enrique Fuentes Ramírez fue capturado en el barrio Ciudadela Universitaria de Sincelejo, sindicado de presuntamente ser la persona encargada de guardar las armas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).



En el lenguaje de las autoridades de Sucre, “es el ‘caletero’ del grupo armado ilegal”, conocido también como el Clan del Golfo, responsable de un alto número de asesinatos, extorsiones a ganaderos, comerciantes, docentes y de comercializar drogas alucinógenas en todo el departamento.

Para la captura de Obinson Enrique Fuentes Ramírez fue necesaria la participación de un ‘comando’ armado conformado por miembros de la Policía Nacional, Policía Judicial Sijin, personal de la Primera Brigada de Infantería de Marina de la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

El allanamiento

Cuando tocaron a mi puerta y vi esa cantidad de uniformados con armas de corto y largo alcance me asusté mucho y lo que hice fue entregarles un arma traumática que había adquirido legalmente

El grupo destacado para el operativo llegó hasta la Ciudadela Universitaria, al oriente de la ciudad, un sector de estrato dos, con una orden de allanamiento en mano y procedieron a irrumpir en la vivienda para buscar las armas que supuestamente alguien denunció que se encontraban en el lugar.



“Cuando tocaron a mi puerta y vi esa cantidad de uniformados con armas de corto y largo alcance me asusté mucho y lo que hice fue entregarles un arma traumática que había adquirido legalmente en un almacén de Sincelejo”, dijo.



La fuerza pública continuó con el proceso de allanamiento y en su búsqueda encontraron dos revólveres, uno calibre 38 y otro calibre 32.



De su casa salió esposado y custodiado, como si se tratara del más peligroso de los delincuentes de la región.

Dejado en libertad

Espera que su negocio no se vea afectado. Foto: Policía Nacional

Fue llevado hasta un juez de la república donde la Fiscalía lo acusó de ser el ‘caletero’ de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las pruebas fueron las tres armas que encontraron en la vivienda de Obinson.



“Los revólveres son dos armas viejas que nunca han sido disparadas, ni utilizadas para nada. Fueron heredadas de mi abuelo y mi padre fallecidos. Mi papá, un día cualquiera antes de morir, me dijo que me quedara con ellas”, indicó.



Señaló que las tenía guardadas en la casa por el valor sentimental que representaban.



Las autoridades hicieron las pruebas de balística y efectivamente las armas salieron limpias. Nunca fueron disparadas y por la forma que las tenían guardadas habían entrado en un proceso de deterioro.



Sobre el arma traumática explicó que la había adquirido en un reconocido almacén de Sincelejo, que tenía todos sus papeles en regla y la compró por la condición de comerciante que tiene y la inseguridad reinante en Sincelejo.



El juez de la república verificó los antecedentes de Obinson Enrique Fuentes Ramírez y vio que no presentaba ninguna anotación judicial, por lo que fue dejado en libertad.

Vendedor de queso y suero

Es a lo que me he dedicado toda la vida, a trabajar, a vender queso y suero por las calles de Sincelejo. Soy un comerciante, una persona de bien que vive del día a día

Para Obinson Fuentes la situación que enfrenta lo deja muy preocupado, por la inseguridad que asfixia a la región y más con la anunciada ‘guerra’ entre el clan del Golfo y el grupo ‘Los Norteños’, el cual -de acuerdo con las autoridades-deja ya cerca de 200 muertos.



Cuenta que desde hace muchos años se dedica a la venta de queso y suero, productos que comercializa por toda la ciudad y en su casa, hasta donde también llegan a comprar porque con el tiempo se fue ganando sus clientes.



“Es a lo que me he dedicado toda la vida, a trabajar, a vender queso y suero por las calles de Sincelejo. Soy un comerciante, una persona de bien que vive del día a día y así lo pueden testificar todas las personas que me conocen”, afirmó.

Confía en que se haga justicia. Foto: Cortesía

Quiero limpiar mi imagen, no pertenezco al Clan del Golfo, no soy ningún 'caletero'. Esto es un problema grande para mí, me siento preocupado

Manifestó que gracias a la venta de los productos durante tantos años ha logrado sacar adelante a su familia.



“Muchas personas me conocen y saben que me levanto en la madrugada, compro los productos a una quesera en San Onofre, lo distribuyo en las tiendas y lo vendo además a quienes me pidan”, precisó.



Él espera que ahora con lo que le ha sucedido las ventas no le vayan a bajar, porque es la única forma que tiene para subsistir.

Dijo que quedó vinculado al proceso, que no podrá salir del país y deberá presentarse ante las autoridades cuando sea requerido.



Para muchos que lo conocen, se estaría en presencia de un nuevo falso positivo de la Policía Nacional.



“Quiero limpiar mi imagen, no pertenezco al clan del Golfo, no soy ningún ‘caletero’. Esto es un problema grande para mí, me siento preocupado. A mí familia, que estén tranquilos, porque ellos saben quién soy”, aseveró.El temor que tiene ahora Obinson Enrique Fuentes Ramírez es una retaliación por parte de los grupos contrarios al Clan del Golfo y que pueda ser asesinado.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS

