Clan del Golfo robó vacunas de covid y golpea en Sucre

En la forma de expresarse Elvira Julia Mercado se notó la decepción por lo sucedido en su jurisdicción recientemente, con el robo de 41 dosis de vacunas Sinovac enviadas al municipio para la lucha contra el covid-19 y aplicarlas a los adultos mayores de 60 años de edad.

Lo dijo hasta con tristeza: “Para nadie es un secreto que en nuestra zona el orden público está bastante alterada y con el tema del Clan del Golfo, la fuerza del orden se abstiene, porque estos acá en el municipio no es fácil”, afirmó.



Se mostró hasta impotente. Delincuentes habían cometido un robo para ella absurdo y aprovechó para descargar lo que tenía contenido.



Sucre (Sucre) está enclavado en el corazón de la subregión de La Mojana, sufrido año tras año por el desbordamiento del río Cauca que ocasiona inundaciones tanto en el área urbana como rural, con pérdidas millonarias en cultivos de arroz, yuca, ñame, maíz y frutas.



“Tenemos una pobreza en este municipio, somos de sexta categoría, maltratado, sin vías y nos duele todo lo que nos está pasado”, manifiesta.



A todas estas cosas negativas que menciona la alcaldesa, que son noticia a nivel nacional para la época de invierno, se suma ahora la presencia del Clan del Golfo en la región, combatido por la Policía Nacional y la Brigada 11 del Ejército, pero ocasionando daño a ganaderos y comerciantes.

Ganaderos afectados

Son los ganaderos quienes más han sufrido con la presencia de este grupo al margen de la ley, en especial con el robo de ganado y las extorsiones.



Para las autoridades no hay tales extorsiones, porque oficialmente no interponen las denuncias ante los grupos Gaula de la Policía y la Armada Nacional.



(Vea: La historia del paisa que trotó 500 kilómetros para hablar con Duque)



El coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía en Sucre señala que son muchos los cabecillas y miembros en general de esta organización los que han sido capturados y que la lucha contra ellos es constante.



“Este año en Sucre (Sucre) tenemos registrado un solo homicidio, el Clan del Golfo hace presencia en 18 de los 26 municipios del Departamento, no es exclusivo de La Mojana y con nuestros hombres hemos controlado su accionar”, expresó



Por lo pronto el coronel Juan José Guzmán, comandante de la Brigada 11 del Ejército dijo que sus unidades están comprometidas con el orden público haciendo presencia en los tres municipios de La Mojana y los cuatro del San Jorge.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO

