El Clan del Golfo libera a la madre de un niño que exigió su regreso entre lágrimas

El pasado 4 de febrero el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, compartió por medio de su cuenta de 'X' un desgarrador video en el que un niño, en medio de lágrimas, exige la liberación de su madre, quien había sido secuestrada por el Clan del Golfo.



En el video, el Gobernador también pedía ayuda al presidente Gustavo Petro por la delicada situación que se está presentando con los grupos armados en la zona.



El pequeño en la grabación dice: “Señores autodefensas, este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la pueden devolver con vida, no tengo padre, no tengo a nadie, no me quiero quedar huérfano. ¿Por favor me la pueden regresar?”.



Rápidamente, este video tuvo un gran impacto en la comunidad, que no solo compartió, sino que se unió al llamado del niño para exigir la liberación de la mujer que había sido señalada por este grupo como una integrante de las disidencias de las Farc.



“Fue capturada portando un brazalete con los distintivos del grupo armado y (tenía en su poder) una pistola 9 milímetros con 15 tiros. Se le ha respetado la vida y su integridad física”, aseguró un portavoz del grupo ilegal.



Buenas noticias: liberaron a la madre de johan david 👏🏻👏🏻 — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) February 10, 2024

Ante el llamado, el grupo armado liberó a la madre del niño el pasado viernes 9 de febrero e indicaron que este era "un gesto de paz que demuestra la buena voluntad para seguir llevando a cabo escenarios que contribuyan a mitigar el conflicto, a pesar del maltrato y el irrespeto del Gobierno nacional”.



El Gobernador Arana informó la noticia por medio de su cuenta de 'X' y reposteó detalles sobre la liberación de la mujer, ya que había sido entregada a una comisión de la OEA y de la Iglesia católica en la zona rural de Cantagallo.

Celebro la liberación de Sara, se produjo en zona rural de Cantagallo, su retorno a casa y la posibilidad de volver abrazar a su hijo nos llena de esperanza y nos da fuerzas para seguir trabajando. Gracias a los organismos internacionales por su gestión @YamilHAranaP @bolivargob — Javier Doria | Profesor 📖 (@JAVDORIA) February 10, 2024

