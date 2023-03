Criminales del 'clan del Golfo' ingresan a las fincas de ganaderos en Sucre disparando contra animales vacunos y sacrificándolos con motosierras con el único objetivo de presionar el pago de extorsiones.



Ya lo hicieron en los municipios de Sincé, San Juan de Betulia, Galeras, Sampués, zona rural de Sincelejo, San Antonio de Palmito y otras fincas ubicadas en las subregiones del San Jorge y La Mojana.



(Además: Otro municipio del Cauca con árboles y techos desplomados por vientos y lluvias)

De hecho, una de las primeras víctimas de las acciones del grupo ilegal fue el padre del actual alcalde de San Juan de Betulia, Juan Manuel Hoyos Angulo. Hombres, al parecer del grupo criminal, ingresaron a la propiedad del señor Hoyos y sacrificaron a más de 80 carneros, dejando sus restos tirados en los potreros.

'Esto da mucha tristeza': víctima en el municipio de Sincé

“Prácticamente he quedado solo en la finca, soy una persona de más de 70 años de edad y estos señores llegan aquí sacrificando a los animales. Esto da mucha tristeza”, contó.

Se dice inclusive que en jurisdicción del corregimiento de Granada se ubica un campamento de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' (AGC) FACEBOOK

TWITTER

Dijo que a pesar de lo sucedido no abandonará su propiedad, su patrimonio, por lo que ha trabajado durante muchos años.



Otras incursiones se han presentado en fincas cercanas del mismo municipio, donde parece que no hay control de las autoridades.



Una de las incursiones del 'clan del Golfo' fue denunciada en el municipio de Sincé, centro ganadero por excelencia, donde le dieron muerte con armas de fuego y motosierra a cinco vacas, pero la carne la dejaron tirada en varios lugares de la finca.



“No se llevan la carne porque no son cuatreros, son delincuentes del 'clan del Golfo' que presionan a los ganaderos de la región para que accedan a sus peticiones”, indicó el propietario de la finca afectada, quien solicitó reserva de su identidad.

Facebook Twitter Linkedin

Carne del ganado sacrificado. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

(Le puede interesar: Asesino de funcionario de Defensoría del Pueblo de La Guajira aceptó cargos)



La gran mayoría de los ganaderos de esta zona de Sucre, en la región Sabanas, se encuentran amenazados y extorsionados.



“Ahora se presenta una situación más delicada y es la presencia de un segundo grupo de extorsionistas, al parecer disidentes del 'clan del Golfo', que también presiona a los ganaderos y ha entrado en una especie de disputa en la zona”, señaló la víctima.



En lo que va del año 2023 se han registrado cuatro personas asesinadas en esta área de los municipios de San Juan de Betulia, Sincé y Galeras.



“Se dice inclusive que en jurisdicción del corregimiento de Granada, en la zona rural de Sincé, en la vía hacia el municipio de Buenavista y Magangué en Bolívar, se ubica un campamento de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)'“, informó.



Sin embargo, tal afirmación fue desmentida por el comandante de la Policía Nacional en Sucre, coronel Néstor Pineda Castellanos.



“No es cierta esa información”, dijo a los medios de comunicación el alto oficial.

Seguridad

Recientemente, personal de la Primera Brigada de Infantería de Marina informó sobre la seguridad que siguen prestando a los municipios que están bajo su jurisdicción.



Los patrullajes se hacen en varios municipios de la región, y se incluyen Chalán, Galeras, Colosó, Toluviejo, San Onofre, entre otros.



“Estamos al frente de la seguridad en nuestra jurisdicción combatiendo a la delincuencia”, expresaron los infantes de marina.



(Le puede interesar: Taxistas en Valledupar usarán botones de pánico contra inseguridad)



Otras situaciones de sacrificio de ganado y extorsiones han sido denunciadas en los municipios de La Mojana y El San Jorge, además de San Antonio de Palmito, Sampués y fincas ubicadas en las afueras de Sincelejo.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo