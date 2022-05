Los diputados de Sucre hicieron un llamado al gobernador y a los alcaldes del departamento, a no dejarse infiltrar por el grupo Clan del Golfo, ni a entrar en complicidad para gobernar como sucedió en el pasado con las Farc y los paramilitares.



(Lea también: Madre de niño hallado muerto en Santa Marta reaparece y denuncia a expareja)



El primero en llamar la atención sobre la situación fue el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, durante la instalación de las sesiones ordinarias de la Asamblea de Diputados. El siguiente en hacerlo fue el diputado Yahir Acuña Cardales.

Que investigue la Fiscalía

“Por Secretaría, se le pide a la Fiscalía General de la Nación que emprenda una investigación urgente donde se vaya a los sitios públicos que al parecer, en restaurantes de Sincelejo algunos políticos se están reuniendo con bandas criminales”, aseveró el diputado de Sucre.



Se preguntó el dirigente sucreño, que sí acaso estas personas pretendían ser alcaldes con el apoyo de las bandas criminales, con alianzas con el Clan del Golfo.



(Puede interesarle: 100 alarmas comunitarias han instalado en los barrios de Barranquilla)



“Con alianzas con ‘Siopas’, o ‘Chiquito Malo’ para tomarse el poder local. Vaya e investigue la Fiscalía por qué algunos guardaron silencio durante el paro armado? Por miedo, normal, pero otros con miedo salimos a dar la cara y otros callaron de manera cómplice, porque se reúnen con ellos”, denunció el diputado Yahir Acuña.

Facebook Twitter Linkedin

La comunidad solicitó al gobernador de Sucre y a los diputados que entreguen nombres de los responsables de sembrar terror. Foto: Cortesía

Y fue más allá al decir que hablan con integrantes del clan del golfo y que se reunían en sus casas.



“Yo creo que es necesario que la Fiscalía General de la Nación haga su labor, porque Sucre no pude volver a las épocas del terror y no puede ser que la mediación política se haga a través de grupos armados y que eventualmente se comiencen a nombrar secretarios de despachos vinculados al clan del golfo”, precisó.



Manifestó que no se podría presentar una infiltración en los gobiernos de turno por intermedio del clan del golfo y pidió que el tema sea tratado por las autoridades con la debida diligencia.

Que digan nombres

En igual sentido, se pronunciaron otros diputados de Sucre rechazando cualquier posibilidad de intromisión en las administraciones del departamento.



Por su parte la sociedad civil comenzó a solicitarle al gobernador de Sucre y a los diputados que entreguen nombres, de lo contrario podrían convertir en cómplices.



(Mire aquí: Conductor de app de transporte fue asesinado en su carro en Barranquilla)



El gobernador, Héctor Espinosa dijo, que ya hay casos particulares que son investigados por los entes de control.



Sin embargo, el comandante de la Policía en Sucre, el coronel Carlos Correa Rodríguez precisó que no ha recibido ninguna denuncia al respecto y que se trataría de un chisme.

Marcha de resistencia

En los municipios de Sucre comenzando por San Onofre, las autoridades en cabeza del gobernador Héctor Espinosa harán marchas de protesta en contra de la violencia que tiene como protagonistas al Clan del Golfo.



(Lea aquí: Draga china está en cuarentena por brote de covid-19 en la tripulación )



“Es una jornada por la vida para enviarle un mensaje a todas las personas que quieren imponer el terror que no queremos más eso en nuestro departamento”, dijo el gobernador de Sucre.



Expreso que hay que llenar de valor a la comunidad para que haya un buen ejercicio de resistencia civil y de colaboración con nuestra fuerza pública, porque no había forma de desarrollar una política pública de seguridad que sea exitosa, sin valor y colaboración de los habitantes de Sucre.



“Haremos también un consejo de seguridad con todas las autoridades, una evaluación detallada de la situación del municipio y de los puntos que se han considerado como neurálgicos”, dijo el funcionario público.



Anotó además que se hará un consejo de gobierno para escuchar a las comunidades y que se hará presencia en los corregimientos afectados por supuesta presencia del Clan del Golfo.



El ejercicio comenzará a realizarse en todos los municipios de Sucre.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo