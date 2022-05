Desde la noche del miércoles, cuando comenzó el paro armado del ‘clan del Golfo’, y hasta este viernes en la tarde, se habían registrado 93 acciones violentas en 61 municipios de ocho departamentos.



Estos hechos se presentaron tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, jefe de esta organización criminal y quien fue enviado el miércoles en la tarde a Estados Unidos, donde deberá responder por narcotráfico.



Las acciones violentas, según un balance de la Policía, se han presentado en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Sucre.



Entre los afectados hay ciudades capitales, como Barranquilla y Montería. En esta última, gran parte del comercio de la ciudad fue cerrado. Allí han sufrido por cuenta de la quema de 101 automotores, 36 de estos en vías nacionales.



Entre los vehículos incinerados están dos automotores pertenecientes al programa Desminado Humanitario, los cuales fueron atacados en la vereda La Loma, a 40 minutos del casco urbano de Urrao, suroeste antioqueño.

No vamos a permitir que alias 'Siopas' y 'Chiquito malo' del Clan del Golfo amedrenten a los colombianos.



Aumentamos recompensa por cada uno hasta por $5.000 millones.



Colombia, con el respaldo de su Fuerza Pública, se levanta contra estos criminales y reclutadores de niños. pic.twitter.com/R1c1RKJ5bf — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 6, 2022

“Muy tristes porque los hechos que están ocurriendo ahorita en la vereda La Loma en contra de una misión humanitaria nos pone a reflexionar, porque ellos solo están haciendo una misión en pro de beneficiar unas comunidades en temas de desminado”, dijo Osvaldo Sepúlveda, alcalde de Urrao.



Además, varias personas han resultado lesionadas, como un tendero y su hijo, que resultaron afectados tras negarse a cerrar su negocio en zona rural de Magdalena.



En varios municipios de los departamentos afectados se suspendieron las clases, pues no hay garantías para que los estudiantes y docentes se desplacen.



De igual forma, muchas personas decidieron no ir a sus trabajos. “Esta amenaza también nos afecta a nosotros los docentes, ya que muchos de nuestros maestros son amenazados y sacados a la fuerza de los territorios”, expresó María Ceballos, docente de la región.

Alias Otoniel fue entregado a la Interpol. Foto: EL TIEMPO

La situación ha sido constatada por la Defensoría del Pueblo, que está haciendo acompañamiento a las comunidades. “Hemos podido constatar el temor de las comunidades, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales.



De manera particular vimos que en varios municipios las calles permanecen casi vacías, la mayoría del comercio cerrado, actividades escolares suspendidas, empresas de transporte público paralizadas y población confinada en sus viviendas”, dijo Carlos Camargo, quien está al frente de esta institución.



Las acciones han causado problemas de movilidad en algunos ejes viales claves del país, como la que conecta a Medellín con la costa Atlántica. Frente a esto, la Fuerza Pública creó un bloque de búsqueda contra el ‘clan’, el cual pretende garantizar la seguridad en todos los municipios, así como la movilidad en los principales corredores viales del país.



Tengan la certeza de que el bloque de búsqueda irá por ellos, por todos los que tienen responsabilidades o mando, que hacen parte de las estructuras del ‘clan del Golfo’ o de aquellos que son puntos de apoyo y cometen actividades criminales en las veredas”, aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano, desde un consejo de seguridad extraordinario realizado en Montería.



De hecho, ya se han efectuado 44 capturas de personas que cometieron delitos. Además, dentro de las acciones se está haciendo acompañamiento de la Fuerza Pública a los vehículos que transitan por estas regiones y se han desarrollado 23 caravanas acompañando a más de 700 vehículos entre la noche del jueves y la madrugada del viernes.

Carro incinerado en Nechí, Antioquia. Foto: Denuncias Antioquia

De otro lado, se ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita capturar a quienes están cometiendo esos delitos y la recompensa por los cabecillas de la organización subió a 5.000 millones de pesos.



“Nadie está por encima de la ley y como alias Otoniel, que ya fue extraditado, cualquier otro cabecilla que insista y persista en actividades criminales, tendrá el mismo destino, porque aquí hay una Fuerza Pública íntegra y unida, que busca que imperen la ley, el orden y la seguridad en todos los departamentos”, dijo Molano.



El paro, han señalado las autoridades, fue ordenado por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien se disputa con ‘Siopas’ el control del ‘clan del Golfo’, tras la captura de Otoniel.



Rechazo de la Iglesia al paro armado

La Iglesia católica rechazó las acciones violentas que viene perpetrando el ‘clan del Golfo’ desde el miércoles en la noche. Monseñor Héctor Fabio Henao fue quien se pronunció e hizo un llamado para respetar la vida.



“Insistimos en que ese no es el camino, hay que mantener como prioridad de la sociedad el respeto por la vida humana, hay que mirar con detenimiento las afectaciones a poblaciones inocentes, mantener el respeto por la misión médica, que requiere ejercerse de manera permanente, y el respeto al trabajo de familias que no tienen otra manera de sobrevivir si no pueden ir cada día a ganar los alimentos para sus hijos, y el derecho a la educación”, aseguró.



Y agregó que toda forma de violencia, venga de donde venga, no puede recibir aceptación de la población colombiana. Se requiere un clima en el que se produzcan otras soluciones distintas y otras maneras de proponer alternativas ante las problemáticas que haya. Pero serán los caminos del diálogo los que nos muestren las salidas.

REDACCIÓN EL TIEMPO