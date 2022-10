Con el repudio generalizado de la comunidad de Valledupar, familiares de Nelly Margarita Caro García claman justicia.



La mujer de 63 años de edad recibió cinco puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Dos de las lesiones las asestó el criminal en el cuello y rostro. Dada la gravedad de las heridas la víctima falleció.



La agresión se registró el pasado martes a manos de un sujeto que ingresó en la vivienda ubicada en el Barrio San Martín de la capital del Cesar, para hurtarle un celular.



Comunidad arremetió contra el presunto agresor

“Al parecer, el individuo ingresó para robarle el celular, mientras mi madre estaba dormida. Cuando ella despierta, él para callarla, le dio varias puñaladas. Murió al instante en la casa donde residía. Ella era una mujer muy noble, entregada a Dios, no merecía morir de esta manera”, comentó entre lágrimas Edward Castellar Caro, hijo de la víctima.



Tras el violento ataque, la comunidad arremetió contra el presunto agresor, Jorge Eliecer Caicedo Gómez, de 25 años, quien, según testigos, portaba un arma blanca.



El día anterior del asesinato de Caro García, este individuo había sido retenido y golpeado por la comunidad, cuando pretendía robar a una persona en otro sector de la ciudad.



De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, este sujeto había sido capturado y judicializado en marzo de 2020 por hurto calificado. En febrero de 2022, por porte ilegal de arma de fuego.



No obstante, en ambos casos, luego de pasar algunas horas detenido fue dejado en libertad por vencimiento de términos, ordenado por un jues de control de garantías de Valledupar.



“Cuando estábamos en Medicina Legal apareció un hombre que también había sido herido en el brazo por esta persona en otro hecho. Mi inconformidad con las autoridades es que el responsable ya tenia anotaciones judiciales y fue liberado en cuestiones de horas. Esta persona es un peligro para la sociedad, lastimosamente no le han dado el valor a estos antecedentes que tenía el sujeto”, comentó Castellar Caro.

El procesado aceptó cargos y solicitó no ser enviado a la Central Permanente de Policía de Valledupar

El pasado martes, Jorge Eliecer Caicedo Gómez había sido capturado por los delitos homicidio agravado y hurto calificado.



En la tarde ayer miércoles, ante el Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, se cumplieron las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento en un centro carcelario.



El procesado aceptó los cargos formulados y solicitó no ser enviado ni a la Central Permanente de Policía de Valledupar ni a la URI de la Fiscalía.



“Es un hecho lastimoso que personas como él vuelvan a reincidir en este tipo de delitos. Esto representa las fallas estructurales en el Sistema Penal acusatorio debido a la alta congestión de casos y falta de personal. Los gobiernos deben invertir en justicia para que los procesos marchen en los plazos que establecen el código de procedimiento penal”, enfatizó Andrés Palencia, Fiscal seccional del Cesar.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar