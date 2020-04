Así se extiende el virus desde la costa Caribe hasta el sur del país

El virus, que deja 233 víctimas en el país, ha golpeado de modo diferente las regiones.

La zona centro y la occidental son las más afectadas, donde Bogotá y el Valle encabezan las listas de positivos y fallecimientos.

Luego de la capital del país, el Valle, que tiene 816 casos y 49 fallecidos, es la región que más preocupa a las autoridades. Allí, los casos se concentran en el centro del departamento, es decir, Cali y sus municipios vecinos, pero ya hay 22 casos y un fallecido en el puerto de Buenaventura, su principal y populosa ciudad en la costa Pacífica.



En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina ha recibido denuncias de que las personas están

violando la cuarentena e, incluso, ha señalado que pacientes con covid-19 han salido a realizar diligencias en la ciudad, poniendo en peligro a los demás habitantes.



En la capital del Valle, según la epidemióloga Lyda Osorio, Ph. D., la pandemia está corriendo más hacia el oriente, donde hay más densidad poblacional y mayor vulnerabilidad social y económica.



Osorio explicó que un primer patrón de propagación del virus señala que este ingresó a la ciudad a través de personas que arribaron del exterior, los llamados casos importados, y se ubicaron en tres sectores: el nororiente, el suroccidente y el suroriente, donde se desarrolló una microepidemia de la covid-19. En esos sitios, debido a actividades de sensibilización y control a cargo de la administración municipal, se logró contener temporalmente la epidemia.



Sin embargo, luego se generaron otros tres puntos de diseminación del virus: la zona del Gran Limonar, Meléndez y la ladera (Siloé). Ese foco de la infección se expandió luego hacia San Fernando y la zona norte.



Tras la identificación de esos dos puntos focalizados de diseminación, se presentó una dispersión espacial en toda la ciudad. Hoy, el virus está presente prácticamente en todas las comunas.

Así golpea el virus la Costa

Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

La región que sigue en afectación es la costa Caribe, en donde aunque hay casos en todos los departamentos, los contagios se concentran en sus tres principales: Atlántico, Bolívar y Magdalena.



Cartagena (206 casos y 17 fallecidos) y Santa Marta (124 casos y 11 fallecidos), ciudades de mayor vocación turística, se encuentran más afectadas que Barranquilla (101 casos y 5 fallecidos).



Para la epidemióloga clínica Diana Girón, en el Caribe, como en todo el país, hay muchos casos que faltan por ser reportados.



“No sabemos a ciencia cierta el número de casos que hay actualmente; no solo pasa en Colombia, también ha pasado en otros países y es relativamente normal un subregistro de los casos en todas las epidemias”, aseguró Girón.



Entre el listado de las diez primeras regiones con más contagios sorprenden Risaralda y Meta, que están por encima de regiones más pobladas, como Santander y Norte de Santander.



En Risaralda, donde los primeros contagios se atribuyeron a casos relacionados con personas que estuvieron en España, se dispararon a mediados de mes tras un contagio masivo en el personal de la clínica Los Rosales de Pereira, donde iban, hasta el viernes, 40 positivos, entre ellos 10 médicos.



En el Meta, el foco ha sido en la cárcel de Villavicencio, donde han detectado 106 de los 186 casos que tiene todo el departamento. Allí, las autoridades han clamado para que se controle con pruebas la expansión del virus, que afecta tanto a reclusos como a miembros de la guardia penitenciaria, situación que, hasta el momento, es la más grave dentro de recintos penitenciarios del país.

El caso de Antioquia

Y, aunque el índice de mortalidad del país (4,6 por ciento) es casi proporcional al número de casos en las regiones, Antioquia marca una tendencia diferente.



Este departamento, que registra 449 casos (la tercera región del país), tiene un índice de mortalidad de solo el 0,6 por ciento, pues cuentan únicamente con 4 casos de fallecimientos.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha dicho que esto se ha logrado, entre otras razones, gracias al talento humano que hay en los hospitales y a la utilización de tecnología para hacerles seguimiento a los enfermos con resultados positivos.

Para el municipio de Bello, la segunda localidad donde ha sido identificada la mayor cantidad de contagiados, con 47 casos confirmados, se presenta un fenómeno muy similar al de su vecina Medellín.



Los primeros contagiados fueron personas que llegaron del exterior y cuyo cerco epidemiológico se hizo de manera juiciosa. Fueron identificados cuando ingresaron al país, aislados y examinados. A ellos les siguen algunos trabajadores de la salud que laboran en Medellín y por su oficio resultaron enfermos. Por último están los ciudadanos infectados en la plaza Minorista, cerrada el pasado 14 de abril.



“ De los 10 casos que tenemos estos están concentrados en tres o cuatro familias”, explicó Henry Pulido, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Bello.Ahí es donde hemos tenido la gran preocupación durante estos últimos días, porque son personas que estaban saliendo a la calle, tenían el permiso para trabajar porque son del área de alimentos.



En esta localidad no descartan “captar” más casos relacionados con la central de alimentos, pues los demás focos de atención ya fueron controlados.



También se destaca Santander, con 38 casos, dos fallecimientos y 23 recuperados.



Allí, los casos se concentran en el área metropolitana de Bucaramanga, y hay un pequeño porcentaje en Barrancabermeja, donde un trabajador de Ecopetrol falleció a comienzos del mes.



En esta región, las autoridades han tomado medidas drásticas durante la cuarentena, pues solo se le permite salir a una persona, por su número de cédula, una vez de lunes a viernes a hacer compras y diligencias bancarias, y los fines de semana nadie puede salir de sus casas.



El panorama es más alentador para otras regiones del país, como la zona oriental y los

pueblos pequeños y apartados, pues las estadísticas indican que cerca de 800 municipios aún no registran ningún contagio, entre los que se encuentran todos los de cinco departamentos completos: Putumayo, Arauca, Guainía, Vaupés y Guaviare.



Mandatarios locales de estas regiones resaltan que las medidas adoptadas durante la cuarentena a nivel nacional les han resultado útiles. Sin embargo, no descartan el riesgo que corren si se presentaran casos porque cuentan con una deficiente capacidad hospitalaria y se encuentran alejados de las ciudades que cuentan con mejores centros de atención médica.



Y temen que cuando se abran las carreteras en el país puedan llegar los contagios a estas zonas, ya que muchos viven del turismo.

Cuatro localidades concentran casos en Bogotá

Los 2.152 contagios que ubican a Bogotá como la ciudad con más casos de Colombia están concentrados en cuatro localidades: Kennedy, Suba, Usaquén y Engativá. Del total, 1.081 son mujeres y 1.071, hombres, y el rango de edad que más infectados aporta es el de 30 a 39 años, con 475 casos, seguido del de 20 a 29, con 487. Hasta la fecha se ha reportado que 391 pacientes positivos han logrado superar el virus. Por el covid-19, en la capital del país ya han fallecido 84 personas, en este momento hay 39 casos críticos en UCI, 110 en hospitalización y 1.528 están en aislamiento en sus casas.



