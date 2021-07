Las regiones de Colombia afectadas por las inundaciones

En los últimos días se han conocido imágenes de las inundaciones que han afectado a más de 20.000 personas en Arauca.



Algunos municipios de este departamento están incomunicados, pues las fuertes lluvias provocaron que puentes claves en la movilidad hayan sido parcialmente destruidos.



Hay afectaciones en las vías primarias, secundarias y terciarias, las aguas han arrastrado cinco puentes claves en la comunicación y no hay cómo llegar a Saravena, Fortul y Arauquita.



Ríos como el Arauca, Ele, Casanare y Tame presentaron crecientes súbitas que ingresaron a los cascos urbanos.



“La principal causa de las inundaciones es que los ríos se han sedimentado y con las lluvias terminan desbordados. Por estamos trabajando en conseguir unas dragas para el departamento de Arauca. Tenemos un proyecto que asciende a más de 20.000 millones de pesos para conseguir tres dragas y esperamos contar con el apoyo del Gobierno Nacional”, aseguró el gobernado de Arauca, Facundo Castillo.



Otra de los departamentos afectados por las lluvias e inundaciones es Caquetá, donde este fin de semana se presentaron afectaciones en Cartagena del Chairá. Más de 900 familias han resultado damnificadas por las fuertes lluvias.



Donde no hubo inundaciones, pero sí afectaciones fue en Antioquia. El fin de semana Una creciente súbita ocurrida en el municipio de Montebello, en el suroeste antioqueño, dejó de manera preliminar 36 viviendas afectadas y un desaparecido.



Desde el Dagran han sostenido comunicación constante con el municipio para el apoyo requerido y advierte que aunque Antioquia atraviesa por la temporada de menos lluvias esto no significa que las precipitaciones desaparecen, solo disminuyen, por lo anterior “es fundamental que la comunidad siga atenta a su entorno, y si observa algún cambio lo informe de inmediato”.