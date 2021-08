49 años buscando los restos mortales de desaparecido forzado en Colombia

La familia del ciudadano español Pedro María Baigorri Apeztegia lleva 49 años intentando conocer las circunstancias que rodearon su muerte en Colombia.



La necesidad de saber qué ha pasado los ha llevado a emprender un largo proceso para encontrar sus restos mortales en el país y expatriarlo a Navarra (España), su tierra natal.

Son casi cinco décadas de lucha, en que apenas se conocen algunas pistas y su rastro por varias regiones del país.



Para ellos, sigue siendo una incertidumbre, un caso no resuelto, un dolor paralizado en el tiempo, que se traduce en un sufrimiento constante, que no deja espacio para el duelo.



“Necesitamos sus restos para asumir su muerte, un sitio donde podamos enterrarlo, para cicatrizar el dolor que se nos hace eterno. Mi madre, cada vez que rememora a su hermano, se le nubla la cara, se le humedecen los ojos”, dice entristecido Pedro José Mendia Baigorri, sobrino de Pedro Baigorri.



La primera denuncia que instauraron Pablo Baigorri y Josefina Apeztegia, padres del desaparecido, fue hace 30 años, pero fallecieron desconsolados, esperando encontrar el cuerpo de su hijo y escarbando respuestas por parte de las autoridades colombianas: ¿Qué pasó con él? ¿Dónde lo enterraron?



“Ellos varias veces solicitaron información. La primera vez se hizo en la Embajada de Colombia en España, la cual no fue respondida. Perdieron la alegría, la ilusión y confianza en el ser humano. Murieron invocando el recuerdo de su hijo”, recuerda Mendia.

¿Quién era Pedro?

Pedro era el mayor de tres hijos. Nació en el seno de una familia trabajadora de Pamplona (España). Su padre era guardia civil y su madre, ama de casa. A los 18 años, comenzó a desarrollar sus habilidades gastronómicas, adquiriendo notable fama como cocinero en el sector de la hostelería.



Gracias a ese arte culinario, llegó a ejercer como chef en el Hotel María Cristina, en San Sebastián (España), donde, según su familia, preparó una comida para el caudillo español Francisco Franco.



“Franco veraneaba en San Sebastián. Solía salir a pescar en su yate 'Azor'. Un día, miembros de su personal fueron a ese hotel donde trabajaba Pedro y lo escogieron para cocinarle al dictador y a la gente que lo acompañaba en esa embarcación”, relata el pariente de Baigorri.



Al cabo de un año, se marchó a París, donde laboró en el Hotel Príncipe de Gales. Por casualidad del destino terminó elaborando un menú para Juan Carlos I, rey de España.

“En ese entonces, mi tío era desertor, porque se había negado ir a España a prestar el servicio militar. Temía perder el trabajo en Francia”, recalca.

Como dicen que murió, la familia quiere darle cristiana sepultura y estar tranquila. Foto: Álbum familiar

“El rey llegó a ese lugar y pidió conocer al cocinero español. En la conversación, ofreció solucionarle lo de la milicia. Mi tío no quiso. Tampoco era de reyes. La familia es partidaria de la República y Pedro mucho más. Eran de un partido que se oponía a la monarquía y mayoritariamente de izquierda”, enfatiza.



En ese país conoció al comandante cubano Antonio Núñez Jiménez, quien lo invitó a trabajar allá para apoyar a los restaurantes nacionales.



Por ello, en 1962, viajó a La Habana, donde se relacionó con el líder revolucionario Fidel Castro y con su hermano Raúl.



“Por lo que se ve, cuando necesitaba trabajar fácilmente se colocaba como chef. Después de estar un tiempo allá, vino a España a visitar a la familia, pero no comentó nada de sus actividades, ni de su vida personal en esos lugares”, añade el sobrino.

En Cuba, también intercambió ideas socialistas e izquierdistas con el Ernesto ‘Che’ Guevara y el médico colombiano Tulio Bayer, historiador, combatiente y revolucionario.



“Tulio era un luchador que había intentado una insurrección en el Vichada. Junto a él y otros colombianos planean crear un foco rebelde en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es allí cuando invitan a Pedro a Colombia”, explica Marco Tobón, autor del libro ‘Baigorri. Un vasco en la guerrilla colombiana’, de la Editorial Txalaparta, 2017, una obra escrita como ejercicio de memoria, que contribuyó a rescatar hechos ignorados de Baigorri Apeztegia.

Facebook Twitter Linkedin

Al ciudadano español lo vincularon supuestamente con grupos guerrilleros. Foto: Álbum familiar

Su llegada a Colombia

La versión que ha venido investigando Tobón, la cual quedó registrada en su libro, indica que el español ingresó a este país en marzo de 1967, lo hizo en calidad de chef.



“En ese tiempo no se podía viajar directo de La Habana a Bogotá, entonces lo hacen desde la República Checa, luego a París y finalmente llegan a Bogotá. En la aduana, Pedro hace el registro de ingreso a Colombia como chef de cocina, que era su profesión”, sostiene Tobón.



Durante algún periodo en Colombia, trabajó en el Hotel Presidente, en Bogotá, y por las obligaciones de su trabajo debió preparar un plato para un grupo de la jerarquía de la iglesia católica, entre ellas al representante del Vaticano de aquella época visitaba al país en pleno conflicto armado.



“Cuentan que durante su estancia allá, preparó un plato para el Papa (Pablo VI) de aquella época, durante una visita que realizó a este país. También es verdad que no le debió tener mucha simpatía y no se esmeró en el menú”, subraya su sobrino.

Vinculación con la guerrilla

Cinco años después de su permanencia en el país, trascendieron informaciones que revelan que, supuestamente, el joven estuvo vinculado activamente a la fuerza subversiva del Eln que operaba en Curumaní (Cesar).



“Cuando llega a Bogotá, comienzan los planes para irse a la Sierra. De un grupo de más de 10 personas terminan apenas tres: Tulio Bayer, Baigorri y William Ramírez. La experiencia en ese lugar fue un fracaso y luego regresan a la capital del país”, detalla Tobón.



Destaca, además, que cada uno toma rumbos diferentes: Pedro Baigorri viaja al Cesar para impulsar un grupo de lucha armada junto a campesinos de la región de Curumaní.



“En esa época, mi abuelo le escribió una carta diciéndole que vestido o desnudo, con problemas o sin ello, dejara esa vida, que se viniera a su país. Él respondió con una carta muy bonita, donde decía: ‘Morir en un encierro en Pamplona es una tontería. Todos los días veo a niños y personas mal nutridas e injusticias por las cuales puedo dar la vida’ “, narra el sobrino.

Su muerte

Con relación a su muerte, solo se conoce lo que han revelado testigos oculares, que presenciaron operativos militares en el Cesar.



Estas pesquisas apuntan a que el ciudadano español, al parecer, habría sido abatido junto a otros combatientes por el Ejército, durante una emboscada en la finca ‘La Cigüeña’, jurisdicción de San Roque, corregimiento de Curumaní, el 6 de octubre de 1972.



Son indagaciones realizadas a finales del 2018 por varias personas y entidades en Colombia, entre ellas el escritor Tobón, los colectivos ‘Ceiba de la Memoria’ y ‘CaribeNato Arte y Comunicación Popular’ y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), que se desplazaron a este territorio y abordaron el tema con testigos presenciales de aquella época.



“Nosotros hemos venido apoyando a la UBPD. A la zona se desplazaron familiares de las víctimas en que estaba Pedro, antropólogos, psicólogos forenses e ingenieros catastrales y geodesta para ir observando las fosas donde podrían estar enterrados”, comentó Juan Carlos Gamboa, miembro del colectivo ‘Ceiba de la Memoria’.



“Con el paso del tiempo ese cementerio ha tenido muchas modificaciones y esto es lo que ha dificultado el trabajo del terreno. Además, que están descartando a través de análisis a quien corresponde los restos que están allí, porque en ese mismo lugar enterraron a otros dos combatientes que estaban con Pedro. Eso y la pandemia, ha demorado el proceso”, acota,

Muestras biológicas

Tras varios años de silencio y sufrimiento por la desaparición de Baigorri, la Sociedad de Ciencias de Aranzadi del País Vasco (España) realizó pruebas de ADN a su familia, las cuales se encuentran listas para ser cotejadas con los restos mortales, cuando estos sean exhumados.



“Se ha establecido ya una relación entre la Unidad de Búsqueda y este instituto para ver cómo se procederá a realizar el trabajo”, puntualizó Gamboa.



Entretanto, la familia apela al derecho a la verdad y a la justicia colombiana, con la esperanza de que se hagan efectivos sus derechos, ya que, según ellos, son víctimas directas de este episodio violento.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

