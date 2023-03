Cerca de 50 personas se intoxicaron por inhalación de gas en Pereira. Veintinueve de los afectados debieron ser remitidos a centros médicos, pero ninguno reviste gravedad.

La emergencia se registró el pasado miércoles en las antiguas bodegas de la empresa Haceb, ubicadas en la avenida 30 de Agosto con calle 50, donde hoy funciona un call center.

Según el Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, que desplazó cuatro máquinas y 20 bomberos, la emergencia habría sido causada por una fuga de gas natural que se suscitó durante una intervención a la red interna de gas que se encontraba suspendida.



Las personas presentaron síntomas de intoxicación por inhalación del hidrocarburo.



“Se hizo una revisión minuciosa con Efigás (la empresa prestadora del servicio de gas natural en el Eje Cafetero) y el Cuerpo Oficial de Bomberos, cuando se detectó que las causas eran la suspensión que se había dado al edificio que ya no cuenta con gas natural, había una tubería que al parecer había sido cortada, por la cual estaba saliendo el gas, subiendo a los pisos 2, 3, 4 en adelante", explicó a Caracol Radio un oficial de bomberos.



Los bomberos terminaron de revisar todo el edificio en horas de la noche de ayer con el fin de que no hubiera más fugas.



(Le recomendamos: Hallan municiones en vehículo asignado por la UNP a congresista; hay una captura)



El director de Gestión del riesgo de desastres de la Alcaldía de Pereira, Alexánder Galindo, señaló que la intoxicación masiva se debió, al parecer, a que se retiró una red parcial interna de gas sin el conocimiento de Efigás, y ese procedimiento causó la fuga.



Galindo reveló que además del retiro parcial de la red de gas se instaló una válvula que no corresponde a las normas técnicas exigidas por Efigás.



El director de Gestión del riesgo de desastres dijo que 29 personas fueron atendidas en el sitio de los hechos, 29 personas fueron remitidas a centros asistenciales, se solicitaron 20 ambulancias y se contó con el apoyo de la Defensa Civil y la Cruz Roja de Colombia seccional Risaralda.



La secretaria de Salud de Pereira, Ana Yolima Sánchez, afirmó que no hubo fallecidos durante esta emergencia y que a centros asistenciales fueron remitidas 29 personas así: "E.S.E. Salud Pereira sede San Joaquín, cinco pacientes; E.S.E. Salud Pereira sede Centro, una persona; Clínica los Rosales, siete; Hospital San Jorge, ocho; Clínica Comfamiliar, cuatro; Clínica San Rafael Megacentro Pinares, cuatro".



(No deje de leer: Atentan contra gobernadora indígena: quemaron su casa y carro de la UNP asignado)



Sánchez dijo que las personas presentaron signos de hiperventilación compatible con intoxicación por CO2.

Es importante comunicar todas las modificaciones que hagan en las instalaciones internas que puedan comprometer la red o la seguridad de la distribución del servicio. FACEBOOK

TWITTER

Por parte de Efigás estuvieron ingenieros y técnicos, liderados por el ingeniero Jorge González.



“Nuestro personal técnico asistió al lugar para controlar la emergencia, reducir los impactos y manejar los protocolos de seguridad requeridos. En Efigás estamos atentos al estado de salud de las personas, lo más importante es su bienestar y a ellos expresamos nuestra mayor solidaridad", dijo González a Caracol Radio.



González hizo un llamado a los usuarios acerca de "la importancia de la revisión técnica reglamentaria y la importancia de comunicar todas las modificaciones que hagan en las instalaciones internas que puedan comprometer la red o la seguridad de la distribución del servicio”.

Más noticias

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS