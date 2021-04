Paro nacional: cinco policías heridos tras fuertes protestas en Pasto

Cinco policías resultaron gravemente heridos cuando fueron atacados con bombas incendiarias por varios manifestantes en el centro de la ciudad de Pasto, donde se vivieron momentos dramáticos cuando sus cuerpos quedaron envueltos en llamas, en medio del desespero de sus compañeros por brindarles apoyo efectivo y una rápida atención.

Los graves hechos se registraron al comenzar la noche del jueves, en el segundo día del paro nacional contra la reforma tributaria que impulsa el Gobierno Nacional en el Congreso de la República.



Todo ocurrió en la esquina de la carrera 25 con calle 18, en plena plaza de Nariño, cuando los miembros pertenecientes al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional fueron atacados sin piedad por varios manifestantes que les lanzaron, además de las bombas incendiarias, piedras y ladrillos.



El dramático momento fue grabado por el locutor de la emisora Ecos de Pasto Diego Bravo, quien realizaba una transmisión en directo de la protesta social.



“Esto es increíble lo que está pasando, miren a los policías arrinconados y algunos desadaptados comenzaron a tirarles piedras”, narró el hombre de radio sin imaginarse lo que vendría.



Luego advierte: “Mucha gente les dicen que se calmen, esto es terrible, cómo comienzan a atacar a la Policía Nacional”.



“Son unos desadaptados que se alejan de la justa lucha social”, recalca luego acerca del actuar de los manifestantes.



De repente se observa a uno de los individuos que se acerca a los policías y con gran frialdad les lanza las bombas, ante lo cual los uniformados se dispersan y salen corriendo; entonces se observa a sus compañeros tratando de auxiliarlos apagando las llamas de sus cuerpos.



“Uyyy miren miren cómo les prendieron fuego a los policías, increíble… increíble”, manifiesta el desesperado locutor sobre la escena que describe a sus oyentes, después les dice a los uniformados: “Yo grabé todo”, y les pide que lo ayuden a salir de la plaza de Nariño.



Frente a estos hechos, la alcaldía de Pasto determinó decretar el toque de queda en la ciudad entre las 8 de la noche del jueves y las 5 de la madrugada del viernes.



De inmediato se pronunció el alcalde Germán Chamorro de la Rosa, quien le explicó a toda la ciudadanía que la decisión obedeció “a los actos vandálicos que vienen ocurriendo en el municipio de Pasto”.



La primera autoridad no ocultó su preocupación y malestar por el alto grado de violencia y rabia que mostraron los manifestantes durante las protestas.



“Le pedimos a la gente que se quede en su casa, esto no puede seguir pasando en Pasto”, reveló, y luego agregó: “Desafortunadamente, la protesta se está desdibujando, estamos viendo atentados contra la vida de los policías y eso no puede suceder”.



También sostuvo que la administración municipal respeta el derecho a la protesta, “pero no podemos caer en actos vandálicos que atentan contra la vida de las personas y contra nuestra economía”.



En las primeras horas de este viernes, las autoridades anunciaron que realizarán un consejo extraordinario de seguridad, con el propósito de adoptar nuevas medidas en la ciudad y además adelantar una rigurosa investigación de los hechos registrados en la plaza de Nariño la noche del jueves que permita dar con la captura de los responsables que atentaron contra la vida de los policías y causaron graves daños en almacenes y negocios.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO

