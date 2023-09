Cinco candidatos aspirantes a las alcaldías en Sucre denunciaron amenazas de muerte a través de panfletos, vía telefónicas, redes sociales y mensajes de textos que han hecho llegar a sus números de celulares.



De igual manera recibió amenazas un aspirante a la Asamblea de Diputados, para un total de seis personas que adelantan su etapa proselitista en el proceso electoral.



Ellas elevaron denuncias ante Policía y Fiscalía

Insegridad en Sucre Foto: Policía Nacional

Entre las personas amenazadas de muerte se encuentran las dos mujeres que aspiran a la Alcaldía del municipio de El Roble, ubicado entre la subregión del San Jorge y la región Sabanas.



La primera amenaza la recibió Katherine Oliva, del Partido Alianza Social Independiente -ASI-, al igual que todo su equipo de colaboradores.



Las amenazas circularon en un panfleto firmado por el ‘Frente de Guerra Resistencia Caribe’, un grupo del cual no se tenía conocimiento en la región y al parecer tampoco por parte de las autoridades.



En el panfleto manifiestan que luchan contra la presencia de grupos de derecha, ante el presunto crecimiento del paramilitarismo, sin que supuestamente las autoridades hagan algo por evitarlo.

Autoridades plantean estrategias de vigilancia en la capital de Sucre. Foto: Oswaldo Rocha

Mencionan a Katherine Oliva y a su esposo como uno de los financiadores de ese proyecto en la región y se incluyen a las personas que trabajan con ella con miras a llegar a la Alcaldía.



“Las primeras amenazas llegaron por el panfleto y posteriormente vía telefónica, expresando que tenía que desistir de las aspiraciones, que dejara el proyecto a un lado”, dijo.



Manifestó que interpuso las denuncias respectivas ante la Policía Nacional, La Fiscalía general de la Nación y los demás entes correspondientes.



"Por parte de las autoridades hemos recibido todo el apoyo necesario de seguridad, al igual que al grupo de trabajo, líderes y candidatos al concejo que nos están apoyando”, indicó.



La candidata vive en una finca ubicada en cercanías a la entrada del pueblo y en el lugar se presta un especial operativo de seguridad.

La amenazan diciéndole que es la candidata de la guerrilla

La situación de inseguridad llevó al ministro de Defensa Iván Velásquez a reunirse con las autoridades en Sucre y a ordenar acciones especiales. Foto: Cortesía Policía de Sucre

Contrario a lo que le expresas a Katherine Oliva, a Carmen Victoria Sierra López, quien aspira por el ‘Pacto Histórico’, la amenazan diciéndole que es la candidata de la guerrilla.



Dice que las amenazas las hicieron utilizando perfiles falsos en facebook y al número de celular donde tiene su whatsapp.



“Solamente me señalan como la candidata de la guerrilla, que le estoy quitando los seguidores a las demás campañas, que no siga aspirando y me dicen que, cuando el gato pide comida se le da veneno en leche”, precisa.



Anota que en esta ocasión no se identifican como ningún grupo en especial y que solamente le dejan los mensajes.

Varios hechos de violencia han quedado registrados en cámaras de seguridad. Foto: Tomada de cámara de seguridad

Sierra López interpuso también la denuncia ante la Fiscalía y recibe el apoyo de la Policía Nacional.



“Estamos esperando una respuesta de la Unidad Nacional de Protección, pero contamos con el apoyo de la estación de Policía y de los funcionarios de acá del Roble”, afirmó.



“La intención ha sido siempre desmontar nuestra campaña a la Alcaldía.

Independientemente de todo, es un trabajo honesto el que estamos realizando, una campaña que se hace sin recursos, sin aportadores manejando un trabajo de cara a la gente con la intención de servir y de demostrar un cambio con resultados”, señaló.

De igual menara dijo que su candidatura va hasta el final.



Se incluyen dentro de las amenazas a Aldemar Alfaro, candidato a la Alcaldía de Sincelejo, quien denunció el caso ante las entidades competentes.



Recientemente durante el lanzamiento de su candidatura se presentó el atentado con arma de fuego contra una persona, quien falleció cuando llegada a una clínica de Sincelejo.

extorsiones a candidatos en municipios de los Montes de María

Así mismo están amenazados, Jairo Carcamo, aspirante a la Alcaldía del municipio de la Villa de San Benito Abad. Las amenazas llegaron en un panfleto firmado por las AGC, donde lo declaran como objetivo militar.



En San Juan de Betulia está amenazado el ex alcalde y aspirante, Régulo Puentes, además del candidato a la Asamblea, Lenin Jesús Mendoza Pérez.



El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y el Registrador Nacional, Alexander Vega, denunciaron recientemente en Sincelejo las extorsiones a candidatos en municipios de los Montes de María, la región Mojana y El San Jorge, además del presunto apoyo del grupo armado ilegal Clan del Golfo hacia algunas candidaturas.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo