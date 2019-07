Cifras del censo en el Eje Cafetero reflejan bajo relevo generacional

Los resultados del censo siguen dando de que hablar en el Eje Cafetero. Además del debate por el número de habitantes de la región y los efectos que esto tendrá en la reducción de las transferencias de la Nación, se suma el concepto de analistas de que los pobladores del Eje “viven el hoy y no piensan en el futuro”.

En el Eje Cafetero viven, según el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), 2.272.709 personas (923.472 en Caldas, 839.597 en Risaralda y 509.640 en el Quindío), muchas menos de las proyectadas por el Dane para este año.

Para el caso de Risaralda se proyectaron 967.767 habitantes. Esos 128.170 pobladores menos equivalen a un 13 % por debajo de los proyectados.



Con este panorama, la Cámara de Comercio de Pereira, prevé la disminución de las transferencias y el incremento de todas las estadísticas construidas con la población en su denominador. Sin embargo crecerá el PIB per cápita, el recaudo de impuestos

por habitante, la inversión pública y privada por ciudadano, entre otros”.



El subsecretario de Planeación Socioeconómica de la Alcaldía de Pereira, Jhonier Cardona Salazar, da una visión regional del tema acerca de la disminución de los habitantes. “Estas cifras reflejan el bajo relevo generacional. Estos municipios piensan más en cómo vivir el hoy y no cómo brindarle un buen panorama al futuro a través de generar personas que permitan contribuir más valor agregado al departamento y a la ciudad”.



Cardona agregó que “la mentalidad del 1.085.747 habitantes de Pereira (409.670), Manizales (400.486) y Armenia (275.641) es vivir el hoy y no pensar en el mañana de las tres ciudades. Si pensaran en el mañana, tendrían que pensar en tener hijos, formarlos bien para que esos hijos le sirvan a la sociedad y eso no lo quiere hacer la población de esas tres ciudades”.



Los argumentos de Cardona concuerdan con que Quindío, Caldas y Risaralda, en ese orden, tengan los índices de envejecimiento más altos. En otras palabras, en el Eje Cafetero vive la gente más vieja del país, los mayores de 60 y 64 años.