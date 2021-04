Transportadores se quejan y advierten bloqueos por cierres en La Línea

Tras el anuncio del nuevo cierre nocturno de la vía La Línea, los transportadores de carga aseguraron que son los más afectados con la medida que tomó el Instituto Nacional de Vías (Invias) para estabilizar taludes en la carretera entre Cajamarca, Tolima, y Calarcá, Quindío.

"Puede que el cierre sea necesario, pero es injusto que no analicen cuánto nos afecta a nosotros como gremio transportador tanto de carga como de pasajeros", dijo el conductor José Páez, y agregó que "Invias no nos toma en cuenta, no está bien que programen cierre tras cierre y no miren que tenemos que aguantarnos un trayecto que normalmente era de 2 horas pero que termina en 14 horas y donde no se consigue comida ni nada, es injusto", señaló Páez.



Cabe recordar que este nuevo cierre es el tercero que se programa desde la apertura del túnel de La Línea, en septiembre del año pasado. En esta ocasión, la restricción será por cinco horas diarias durante dos meses y se debe a los trabajos en el corredor vial, los cuales generan riesgos para los conductores que transitan por esta zona.



Uno de los integrantes de la Asociación Colombiana de Camioneros, Gabriel Marín, confirmó que el gremio de transportadores está pidiendo la suspensión en el cobro del peaje de La Línea.



"La mayor afectación es por los costos que se incrementan por la estadía en la vía durante tanto tiempo, tenemos que pagar hotel, comida y salarios de los conductores que permanecen inmovilizados allá, además de la inseguridad en esos trayectos. Estamos evaluando qué podemos hacer porque estamos muy preocupados".



Según Marín, una de las primeras solicitudes que realizarán para mitigar la afectación será que no cobren el peaje "al menos por un tiempo, disminución en los fletes y si llegamos a casos extremos tendríamos que bloquear la vía", añadió Marín.



El cierre que se inicia este 15 de abril será entre los sectores comprendidos entre el kilómetro 15+800 donde está ubicado el peaje frente Quindío y el kilómetro 49+800, donde se encuentra localizado el puente de Cajamarca, incluyendo el túnel principal y los otros túneles cortos que ya están en servicio.



ARMENIA

