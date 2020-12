Vía Manizales-Bogotá presenta congestiones por un derrumbe

Centenares de viajeros que se dirigen de Bogotá a Manizales y viceversa por la vía al Alto de Letras han estado estancados en trancones desde hace más de seis horas.



Cómo "imposible" han catalogado los conductores viajar por esta vía nacional que es una de las más transcurridas en estas fechas. La situación no es nueva, lo mismo ocurrió el pasado puente festivo de Navidad.



El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó desde la madrugada del miércoles 30 de diciembre que la vía estaba totalmente cerrada debido a un derrumbe, pero hacia el mediodía de este jueves fue habilitado un carril.

Sin embargo, antes del derrumbe ya había congestión debido al alto flujo de vehículos particulares y de carga, los cuales tienen paso restringido por la vía La Línea, lo que ha complicado aun más la movilidad por este corredor. Por más de cuatro horas el volcamiento de uno de estos tuvo cerrada la vía en dirección a Manizales



A través de redes sociales, los viajeros han descrito que llevan hasta 20 horas en medio del tráfico y, por su ubicación, no les es fácil devolverse a tomar vías alternas.

Totalmente cerrada, se puede tomar con demasiada precaución la vía Mariquita - Líbano - Murillo - Parque los nevados - Manizales. Hay sectores con trocha y vía angosta. Fue la única opción el día de ayer. pic.twitter.com/wvirbPzVPq — Juan Diego Polanco F (@JancoD7) December 31, 2020

"Les cuento que son las 2: 00 de la mañana y apenas estamos entrando a Mariquita y los trancones continuúan. De Manizales hasta acá nos demoramos nueve horas y no se ve que avance. Filas interminables, muchisimos camiones y tractomulas. Ni se les ocurra viajar por Letras, está imposible", manifestó en redes sociales una de las viajeras que tomó esta ruta.



Las autoridades han pedido a quienes planean viajar tomar la decisión de viajar por La Línea, en donde está habilitado el paso de particulares hasta las 5:00 de la tarde.



"En lo posible, nuestra recomendación es que no viaje hoy ni el 1 y 2 de enero por la vía Manizales -Mariquita -Letras. Es mejor tomar la vía por Calarcá. Si no va para el centro del país, sino para el oriente de Caldas también tomen la Transversal de Caldas, que es la vía que sale de Manizales, por cementos Caldas, a salir a Marulanda o yendo primero a Salamina", sostuvo el secretario de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto Giraldo.



Cabe anotar que desde la madrugada del 30 de diciembre se presenta también un taponamiento total de la vía Manzanares (Caldas)- Petaqueros en el sitio crítico de Buenavista, cerca de Llanadas, la banca desapareció luego de un fuerte aguacero, por lo que permanece cerrada.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES