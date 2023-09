Desde el día de ayer se presentan cierres en la Vía al Llano por culpa de las protestas de los habitantes de Guayabetal. Los manifestantes denuncian que el Gobierno ha incumplido los compromisos pactados con la comunidad.



Una de las personas que promueve la protesta, que pidió no se revelara su nombre, expresó que la protesta comenzó en Pipiral porque los transportadores ya no utilizan la vía por ese sector por las afectaciones a la vía en el kilómetro 69+350, donde un deslizamiento provocó la pérdida de la banca el pasado viernes.

Los comerciantes y habitantes se Guayabetal se iban a unir a la protesta de los habitantes de Pipiral que reclaman pérdidas económicas porque los transportadores ya no pasan por ese sector, “pero como no nos dejaron desplazarnos hasta allá, iniciamos la protesta acá”, aseguró la comerciante.



Agregó que el gobierno nacional ha incumplido compromisos como por ejemplo que el martes de la semana pasada tenían que empezar con un lanzado de concreto sobre la montaña en la zona del deslizamiento en Guayabetal y hasta el momento no han hecho nada.



La vía la habilitan dos horas subiendo, dos horas bajando y nadie nos compra porque la gente no se detiene por la preocupación que cierre otra vez la vía.



Además, en el kilómetro 69+350, “en los límites de Cundinamarca y Meta hubo una piedra grande que cayó sobre la carretera y tumbó la mitad de la calzada y se les hizo fácil cerrar la vía y no han limpiado escombros y no han hecho nada”, agregó la comerciante.



El cierre por los bloqueos se produce desde este martes en la mañana y en la noche se levantó la protesta de Pipiral, pero sigue la de Guayabetal, lo que generó la solicitud del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, al presidente Gustavo Petro para que intervenga.



“Centenares de personas encerradas en la vía, familias con niños, pacientes enfermos, turistas extranjeros, sin agua, sin alimento, sin baños. Empresas en quiebra, la región está en crisis. Ya no solamente luchamos contra la naturaleza, ahora es la desconsideración de los bloqueos y protestas”, aseguró el mandatario.



Y agregó: “Presidente Gustavo Petro salve miles de empleos y de la ruina agricultores y comerciantes en general. Que el ministro del Interior actúe y no permita más esta situación”.



Al respecto la comerciante de Guayabetal dijo que “para citas médicas urgentes acá hay un grupo de enfermeras y bomberos que certifican que son prioritarias y se dejan pasar al igual que las ambulancias, las rutas escolares, los organismos de socorro y la policía, retirando dos canecas que hay en la vía”.



Y en relación con las pérdidas económicas para toda la región aseguró; “Si hicieran el lanzado en concreto no vamos a cerrar la vía y que nos especifiquen si van a cumplir lo que nos prometieron, porque hasta ahora nada”.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO