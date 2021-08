Suspenden operación del ferri en Salamina por nueva erosión del río

La erosión producida por el río Magdalena en el municipio de Salamina empeora día tras día. Este miércoles por la tarde se presentó otro desprendimiento de tierra que obligó la suspensión inmediata del servicio de ferri.



La comunicación fluvial entre los municipios ribereños de esta zona del departamento con el Atlántico quedó interrumpida, lo que genera un grave perjuicio para las comunidades que requieren movilizarse de lado y lado para trabajar o transportar productos e insumos.

El alcalde Luis Ramón Orozco, en medio de la impotencia que le significa no poder actuar frente a la magnitud de la emergencia que supera la capacidad financiera del municipio, solo le quedó hacer un nuevo llamado desesperado al Gobierno Nacional.



“Estamos solos. El río avanza lento, pero imparable. Parece que estamos condenados a terminar inundados porque de soluciones solo se habla pero nada se hace”, expresó el mandatario.



Orozco utilizó sus redes sociales para publicar videos y dar a conocer la nueva socavación que causó el río en las últimas horas.



“En estos momentos, el río Magdalena sigue acabando con lo poco que queda del puerto del ferri, sin que el gobierno nacional tome acciones contundentes sobre el problema”, anotó el Alcalde.



Explicó que, por la gravedad de la situación y con el fin de preservar vidas humanas, “a partir de mañana (jueves) se paraliza el servicio de transporte de ferri del departamento del Atlántico al departamento del Magdalena, entre tanto las autoridades constituidas hagan presencia en el sitio y tomen nuevas decisiones”.

Al mandatario le preocupa que desde que se presentó a inicios de semana el primer rompimiento de muro en el sector del puerto hasta ahora ningún funcionario nacional ha hecho presencia en el municipio.



“Parece que dejaron de prestarle atención a este problema que, como pudimos evidenciar, sigue agravándose”, sostuvo.



Las personas que tienen locales comerciales en la zona afectada, terminaron de evacuar porque son conscientes que en cualquier momento el río arrasará con todo.



La preocupación entre este grupo de comerciantes es grande, teniendo en cuenta que se quedaron sin dónde trabajar y no tienen forma de llevar el sustento diario a sus familias.

Intervención de gobernación

El jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático, Jaime Avendaño, consciente que estas personas vivían de la actividad comercial que se desarrollaba en la zona del ferri, expresó que ya se está trabajando en su reubicación.



Explicó también que el puerto será trasladado a un punto más seguro para que se reactive lo más pronto posible este transporte vital para la economía de estas comunidades.



“Se requiere trasladar el área de operación del ferri, alejarse lo que más se pueda de la zona vulnerable, para que la dinámica comercial entre el Magdalena y el Atlántico se siga manteniendo, y que los locales que estaban allí puedan seguir funcionando en otro punto”, dijo el funcionario.



Aseguró que, mientras llegan las obras anunciadas por la Nación, la Gobernación se encuentra apoyando en la construcción de espolones que protejan al municipio de los embates del río.

“Estamos haciendo los trabajos para que el impacto de la segunda temporada de lluvias no sean tan agresivos, porque no hay duda que se van a seguir presentando fenómenos erosivos, teniendo en cuenta que el río va a coger más fuerza”, expresó el jefe de la Ogricc.



Avendaño advirtió que el plan maestro que brindará una solución definitiva a la problemática no empezará a ejecutarse por lo menos este año.



“Los estudios que hacen falta tardarán unos tres meses más, luego hay que esperar el inicio de obras que no será inmediata”, agregó.



Por esa razón, mientras tanto, la tarea de los municipios afectados y la gobernación será la de continuar mitigando el riesgo para evitar la catástrofe que parece inminente.



Unas 100 mil personas al menos de seis municipios ribereños están en peligro por el río Magdalena, que amenaza con causar una inundación de grandes magnitudes.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

