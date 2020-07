Cierran mercado y alcaldía de Montería por peligro del covid-19

Desde este miércoles y hasta el lunes 13 de julio, la Alcaldía de Montería cerró sus puertas en la sede administrativa para atención al público, tras detectar un brote de contagio entre sus funcionarios. Durante esos días los trámites serán exclusivamente de manera virtual.Lea aquí: Tragedia de familia en Tasajera: 12 miembros, entre muertos y heridos

Así lo dispuso el alcalde Carlos Ordosgoitia, luego de conocer que al menos cuatro funcionarios dieron positivo para covid 19. Entre los contagiados se encuentran el secretario de Salud Municipal José Vergara y el titular de Educación, Gabriel Moreno.



Así mismo, se encuentran a la espera de resultados 16 personas cercanas o que tuvieron contacto con los afectados, quienes presentan síntomas de la enfermedad; al tiempo que se anunció el aislamiento preventivo de otro grupo que se encuentra bajo sospecha.



Vea: Me cayó una palmera cuando me bronceaba en San Andrés y así sobreviví



Para no dejar de atender a quienes tienen que realizar trámites administrativos, la Alcaldía dispuso de los canales virtuales en los que se recibirán solicitudes, pagos y todo tipo de diligencias.



Los asuntos relacionados con impuestos y contribuciones se podrán hacer a través del correo rentaspqrs@alcaldiamonteria.gov.co; mientras que lo relacionado con industria y comercio y reteica será por medio de ica@alcaldiamonteria.gov.co.



Los usuarios del Sisben podrán acudir a sisben@alcaldiamonteria.gov.co; y la Casa de Justicia habilitó la línea de WhatsApp 3215393057 o el correo electrónico casadejusticiamonteria@casadejusticia.gov.co. Por medio del link de PQTS dispuesto en la página web monteria.gov.co, se pueden efectuar las denuncias de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y agresiones a adultos mayores.

Otras autoridades

En las inspecciones de Policía también atenderán con los siguientes correos:



inspeccionprimera@alcaldiamonteria.gov.co

inspecciónsegunda@alcaldiamonteria.gov.co

inspeccióntercera@monteria.gov.co.



La Alcaldía de Montería no descarta que el cierre temporal se extienda, dependiendo de la pandemia entre el grupo de trabajadores.

En la Plaza de Mercado

Tal y como se había advertido por la Alcaldía de Montería, el Mercadito del Sur fue cerrado y sus operaciones fueron suspendidas por cinco días para desinfectar el área considerada como foco de infección de covid-19.



Agentes de la Policía y funcionarios de la Secretaría de Gobierno rodearon la plaza de mercado con vallas de seguridad y en cada punto de acceso apostaron personal de la fuerza pública para garantizar el cierre, que se extiende hasta el próximo domingo 12 de julio, para que al día siguiente se haga la reapertura.



"Con apoyo del grupo Grupo Especial de Vigilancia, la Policía y el Ejército, iniciamos el cierre temporal del Mercado del Sur, medida adoptada para evitar la propagación del covid en la ciudad", informó el alcalde Ordosgoitia.



También: Se confiesa la actriz que aparece en video para adultos en bus del MIO



En la plaza de Mercado se realizaron 85 pruebas rápidas de forma aleatoria el pasado viernes 3 de Julio, tanto a usuarios como a comerciantes.



A estas personas se les realizó una muestra rápida de anticuerpos, que los ubicó como posibles portadores de la enfermedad. Los comerciantes de esa plaza de mercado expresaron su preocupación por que muchos pedidos nacionales no pudieron ser frenados, razón por la que alimentos como verduras y legumbres podrían perderse.



De la misma manera solicitaron a la administración que les permitiera vender a domicilio para evitar las afectaciones económicas.



Las aglomeraciones en el Mercadito del Sur son el pan de cada día, vendedores, coteros y algunos comerciantes, así como buena parte de los compradores violan las medidas de protección sanitaria.



GUDILFREDO AVENDAÑO

Especial para EL TIEMPO

MONTERÍA