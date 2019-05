Vía al Llano, cerrada tras derrumbe en la noche de este martes

La vía al Llano amaneció cerrada este miércoles por el derrumbe que ocurrió hacia las once de la noche de este martes en el kilómetro 58 de la carretera.

Apenas a las 6:00 de la madruga la maquinaria de la concesionaria Coviandes, encargada de la operación y el mantenimiento del principal corredor vial entre Villavicencio y Bogotá, pudo ingresar al sitio a iniciar las labores de retiro del material para despejar la calzada del corredor vial en ese sitio.



No obstante, Coviandes informó que existe alto riesgo de nueva caída de material y el teniente Carlos Mario Ramírez Heredia, de la Policía de Carreteras de Cundinamarca, agregó que hay unas piedras de una dimensión muy grande que están pendientes por caer desde la parte alta de la montaña en el Kilómetro 58.



Por condiciones de seguridad no se sabe a qué hora se podrá dar vía y al contrario, el teniente Ramírez Heredia, recomendó a los conductores usar las vía alternas como son el corredor Bogotá, Sisga, Guateque, San Luis de Gaceno, Aguazul y Villavicencio, para los vehículos pequeños, y la vía Bogotá, Tunja, Sogamoso, Pajarito Aguazul y Villavicencio, para los vehículos de carga.



En los kilómetros 0,00 y el peaje de Pipiral sigue cerrada la vía para evitar que los vehículos queden represados en la vía nacional, aseguró el teniente Ramírez Heredia.

Desde el pasado lunes 13 de mayo se han presentado cierres continuos en la carretera por las fuertes lluvias que provocan deslizamientos, especialmente en los kilómetros 58 y 64+400. No obstante desde el pasado sábado los cierres habían sido menos prolongados y la vía se encontraba habilitada desde el lunes hacia las 5:30 de la tarde.



Ante los cierres continuos y las millonarias pérdidas económica que está dejando para los productores los gobernadores de Meta, Marcela Amaya, y de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, le pidieron al presidente Iván Duque que declare la situación de desastre de carácter regional en los dos departamentos, para buscar los recursos que permitan atender y superar la emergencia que se está viviendo.



Así mismo, un grupo de ciudadanos, incluidos voceros de los gremios, se han venido reuniendo en forma continua para presionar alternativas y se le ha pedido al presiente Iván Duque que los atienda para buscar una solución la crisis generada por los continuos cierres de la vía.



VILLAVICENCIO