Por cierre de la vía al Llano se pueden perder 34 toneladas de patilla

Mientras sus compañeros de camiones se dan un baño a la orilla de la vía al Llano, Hernán Rodríguez los mira con impaciencia y algo de rabia, ante el desespero que significa seguir esperando a que abran el corredor vial para poder seguir con su tracto camión Kenworth, cargado con 34 toneladas de patilla.

La fruta la cargó en el sitio Punta Brava en Granada (Meta) y desde ayer al medio día se encuentra en la fila de más de dos kilómetros de camiones que se encuentra entre la entrada del túnel del Buenavista y la el parque Los Fundadores en la salida de la vía que une a Villavicencio con Bogotá.



Los primeros frutos de patilla que se verán afectados son los que están en la parte más baja del camión que están soportando las que están en la parte superior y si se daña la carga pierde el propietario de la misma y también el conductor porque se reducen sus ingresos por estar estacionado en un lugar por tanto tiempo, dice Rodríguez, que sostiene a su familia integrada por esposa y tres hijos.



Por la vía alterna el Sisga y El Secreto son unas doce horas de viaje y no se justifica hacerlo porque hay sectores de ese corredor vial que no están en bunas condiciones, agrega Rodríguez.



Jorge Romero conductor de un camión que transporta piña desde el sitio San Lorenzo, entre Acacías y San Carlos de Guaroa (Meta), que van con destino a Bogotá, sostiene que esa fruta es más delicada que la patilla y si en 24 horas no dan vía tendría que botarla.



En el sector también hay camiones con ganado, cascarilla de arroz y plásticos prensados, entre otros productos, a la espera de que habiliten el corredor vial.

Los conductores de camiones aprovecharon la mañana de este miércoles para darse un baño a la vera de la vía. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Mientras tanto, el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio hay muchos ciudadanos molestos con la oferta de pasajes aéreos que están ofreciendo las aerolíneas. La mayor molestia es con Avianca, la única aerolínea que hace dos vuelos diarios ida y regreso Bogotá-Villavicencio.



El ciudadano Orlando Gómez Ovalle expresó que los costos son exageradamente altos y nos obligan a quedarnos en Villavicencio porque no vamos a pagar lo que nos están cobrando.



El martes Avianca hizo dos vuelos adicionales y el miércoles tiene programados otros dos adicionales, con tarifas entre 800.000 y 700.000 mil pesos por pasaje, expresó otro de los ciudadanos que no se quiso identificar y que también prefirió quedarse en la capital del Meta.



Otras aerolíneas como Searca, Tac, Helicol y Horizontal están ofreciendo vuelos chárter a 350.000 y 400.000 pesos pasaje, mientras que Satena, que es la más económica, cobra 118.900 pesos, y programaría un vuelo este miércoles cómo lo hizo el martes, pero depende de la disponibilidad de sus aeronaves.

Las ofertas de pasajes de vuelos chárter en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Ante esa situación, desde este martes, la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, le había solicitado a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que ponga en marcha un plan de contingencia urgente que posibilite, vía aérea, el desplazamiento de carga y pasajeros con precios razonables y asequibles.



Mientras que la Veeduría de la Vía al Llano expresó que siempre ha saludado los avances en las obras del corredor vial, "pero con esta realidad le exigimos al Gobierno nacional y al Ministerio de Transporte que le ofrezca a la comunidad soluciones contundentes que eviten el cierre de la carretera, protejan su vida y la economía del departamento del Meta".



También le pidió al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilo Rey Ángel, decrete en su departamento la emergencia social, económica y ambiental para que puedan ayudar en la solución de los deslizamientos en la vía al Llano.



El Gobierno nacional también debe hacer lo mismo buscando los recursos que sirvan en la contratación de las obras de contención de los derrumbes en los sitios críticos, agrega la Veeduría.



La Veeduría Ciudadana también pidió una audiencia al presidente Iván Duque, para buscar su compromiso del Gobierno nacional con la solución a la situación de la vía.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1